台中美女議員被爆有17歲兒子 臉書湧數千人說加油

台中市議員張家銨被爆料已有一個17歲的兒子，張家銨坦承此事，希望大家給未成年的孩子一個單純的生活和空間，臉書湧入超過5千人加油、打氣。（記者陳建志翻攝）

2022/11/06 09:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市第3選區（烏日、大肚、龍井）爭取連任的市議員候選人張家銨，外型甜美、問政犀利，頗被看好能連任，近日卻遭有心人士在社群媒體散布「議員張家銨有個17歲兒子」的訊息，並附上張家銨參選市議員的財產申報表圖片佐證引發議論，張家銨在臉書發文，坦承確實已有孩子，並希望看到的人「幫我把他的資料模糊或打上馬賽克」，這是身為一個母親最卑微的請求，讓臉書湧入超過5千人跟她說「加油」，她也留言表示「我會繼續向前行」。

台中市議員張家銨已有1 個兒子曝光後在臉書發文，坦承確實已有孩子，「關於過去這一段的生命歷程我沒有想過要隱瞞，也沒有想要去提起」，並拜託有看到社群媒體裡廣發孩子個資圖片的人，「幫我把他的資料模糊或打上馬賽克」，讓這件事回到自己的身上，給未成年的孩子一個單純的生活和空間，不要因為自己的參政而打擾到他，這是她能為孩子做的，也是身為一個母親最卑微的請求。

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張家銨表示，一直以來都問心無愧，那確實就是一段曾經存在過的事實。過去熟識的朋友們都知道也了解，我就無須多做解釋，也不需要刻意提起。婚姻的不順遂或是那一些不願提起的不堪，也不是我應該拿來訴諸悲情的工具，反而是滋養我對於人生成長的經歷，一個在我心裡推著我不斷往前的動力。讓我在女權性平與弱勢關懷的部分，可以從一個受害者變成一個保護者。

張家銨強調，沒有過去的累積，就沒有現在的我。希望大家都能因為她現在的努力和表現肯定她。

臉書也湧入超過5千人按讚和加油，前交通部長、新北市長候選人林佳龍留言「心美、人美、家銨最美！」、中二選區立委林靜儀留言「家銨辛苦了。你的專業努力鄉親都看得見！」、北屯區立委莊競程留言「好妹妹加油！！大家都挺妳！他們自以為是的散播…更顯得出妳的偉大！加油！」、新北市立委賴品妤「家銨加油！可惡的是隨意散佈未成年個資的人！」、同選區陳世凱議員則建議「妳應該提告，讓司法導正選風」，同選區的無黨籍候選人陳玄曄也留言「家銨辛苦了，消費孩子真是太離譜！加油」、彰化縣議會議長謝典林也留言「家銨加油！有孩子不是罪」。

張家銨面對這麼多人的加油、鼓勵，也留言謝謝大家的加油、相挺，並說「我會繼續向前行」、「重新整理後再出發」。

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