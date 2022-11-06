總理蕭茲訪中被罵翻 德國綠黨促強化對台關係

德國綠黨黨魁之一的朗黎克達（Ricarda Lang）。（取自朗黎克達臉書）

2022/11/06 06:17

〔記者楊丞彧／台北報導〕社會民主黨籍德國總理蕭茲4日旋風訪問中國11小時，為疫情爆發後首位訪中的西方國家領袖，但時間點就在習近平三連任中共總書記後，因此在德國引發強烈批判。同屬執政聯盟的德國綠黨黨魁之一的朗黎克達（Ricarda Lang）直言，德國必須拿回對中國的戰略主權，並減少對中國的貿易依賴。同時，朗黎克達疾呼拓展與台灣的關係。她強調，強化與台灣交流絕對是正確的做法，同時也要擴大與台灣現有的經貿往來。

根據德國世界報報導，朗黎克達表示現在德國的對中政策需有一個「轉捩點」，也認為蕭茲此行訪中如果有人權專家與公民社會代表跟企業家同行會更好。朗黎克達呼籲拓展與台灣的關係，並強調強化與台灣交流絕對正確的做法，特別是支持維護本國或中國的人權倡議。此外，也應擴大與台灣現有的經貿往來以支持台灣。朗黎克達強調，德國綠黨堅定地支持台灣，也遵守歐盟的「一中政策」。

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同篇報導也指出，同屬執政聯盟的自由民主黨黨魁、財政部長林德納（Christian Lindner）呼籲政府應制定新的對中戰略願景，未來對中貿易關係必須建立在互惠互利的原則上，兩國對等開放。林德納也強調，德國必須認知中國不僅是個做生意的地方，也是系統性對手。因此，德國必須保護重要基礎設施以及智慧財產權。然而，對中國採取新的立場並非要減少跟中國做生意；但長遠來看，德國企業必須放眼世界其他地區，例如美洲與非洲。

明鏡則報導，社民黨黨魁之一的克林拜爾（Lars Klingbeil）指出，針對漢堡港被中資入股引發辯論，他認為未來與國安相關的中資交易案，必須制定明確的排除標準；若涉及歐陸安全與主權，就必須將中國排除在外，例如數位化、關鍵基礎設施、人工智慧、資料處理、量子電腦等。克林拜爾也強調，社會民主黨不能再沉默以對，必須明確指出「中國變了」，包括人權狀況顯著地惡化。

而在德國國會尚無議席，但在兩個邦有議員的「自由選民」（Freie Wähler）則聲明，要求聯邦政府制定明確方針，以捍衛歐洲基於價值的貿易政策。中國雖為德國重要貿易夥伴，但德國也需自保，以避免在政治或經濟上易受中國國企大規模投資的影響或勒索。而戰略改變的第一步，就是要從認知在中國的廉價採買會付出高昂代價開始。

自由選民秘書長沃特（Gregor Voht）批評社民黨對中國仍是一無所知；自由選民高度關注中國日益增長的專制領導，也憂心許多領域對中國的依賴，因此在不完全脫鉤的情況下，仍希望推動基於價值的貿易政策。

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