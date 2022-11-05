北市電視辯論》「陳時中完勝」柯建銘：我們一定會贏！

台北市長選舉電視辯論會今日落幕，蔣萬安（左起）、陳時中、黃珊珊的激烈交鋒引發討論。（主辦單位提供）

2022/11/05 22:11

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今（5）日落幕，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊的激烈交鋒引發討論。對此，立法院民進黨團總召柯建銘評估，陳時中就政策論述、城市願景、領導力、說服力、沉穩、理性、感性面，「完勝蔣萬安與黃珊珊」。

看完台北市長辯論後，柯建銘透過臉書表示，陳時中就政策論述、城市願景、領導力、說服力、沉穩、理性、感性面完勝蔣萬安與黃珊珊。台北市長柯文哲所帶來台北8年的對立、口水、紛擾，終將結束，交給陳時中，台北的天空必將晴朗。

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「我們一定要贏！我們一定會贏！」柯建銘喊話，同志們共拚最後一里路，努力下去，如陳時中於結論所言「我是陳時中，我一定要贏，我一定會贏」！

何志偉：高虹安、蔣萬安兩個人好像

民進黨立委何志偉也直呼，「高虹安、蔣萬安怎麼好像」，兩個人始終只會亂槍、亂打。面對防疫是整體國家的事情，從政府到里長、鄰長、志工，甚至是醫療系統都很努力。本來就不可能零確診、不可能清零，就連北韓也做不到，中國到現在也沒有成功。因此，從整個國際觀來看，就是比較政治的問題而已。

針對陳時中在結論時說道，「我只是一個平凡的人。我想要保護全台灣每一個人，只是我沒有做到。很抱歉，大家受苦了」。何志偉感慨，這一席話其實讓人非常感動，防疫成功不會是防疫指揮官一個人的，但是可以改進的地方，他願意承擔，非常值得肯定，也相信他未來會是一個好的台北市長。

何志偉說，指揮官的工作跟市長的工作其實很像，就是兩個重點，一、資源分配；二、危機處理。看完了今天的辯論會，相信台北市民一定會公允做出最好的決定。

此外，何志偉提到，可以看到民眾黨新竹市長候選人高虹安之前面對資策會兼職爭議，卻瞎扯「高端疫苗公司，政府收入一度達到100%，資料一樣封存，怎不見民進黨團追查？怎不見三天內函復？」她其實一直以來只會對防疫措施，提出批評而已，讓人相當遺憾。蔣萬安今天在辯論會也繼續重提「防疫錯誤問題」，根本都是在污衊政府而已，問題都已經回答過，如同陳時中說的「同樣的問題已經問過很多次了」。

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