北市電視辯論》會中不答會後酸 蔣萬安：不要在台北想著新竹

國民黨候選人蔣萬安表示，希望透過這次辯論會，跟對手在台北市擘畫願景與藍圖、實際政策等方面能夠相互交換意見，讓選戰回到公共議題討論的主軸。 （記者劉信德攝）

2022/11/05 17:52

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會今下午登場，民進黨台北市長候選人陳時中問起中廣董事長趙少康拋出的「棄新竹保台北」看法，但國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊都對棄保避而未答。蔣萬安會後記者會表示，嘴巴上最常講棄保的人，心中才最在意棄保，也希望陳時中不要在台北想著新竹，應該多關心一下台北。

蔣萬安在辯論後舉辦記者會回應媒體提問，對於陳時中辯論時雖說要回歸市政，卻仍提到棄保，蔣萬安表示，嘴巴上最常講棄保的人，心中才最在意棄保，期待回歸公共議題討論。蔣也強調自己在辯論上有提到育兒政策、水門用途，希望讓市民了解他對台北市政推動、擘畫的藍圖。

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媒體也關心「棄新竹保台北」爭議，讓陳時中質疑趙少康是蔣萬安的側翼。對此蔣表示，希望陳時中不要在台北想著新竹，應該多關心一下台北 。蔣說，今天是辯論會，是就公共議題討論，而不是選舉策略會，陳時中的幕僚應該了解，辯論會與選舉要回歸市民關心的議題，提出政策牛肉與未來擘畫藍圖與願景。

對於媒體認為蔣萬安社宅相關問題上沒回答到，蔣萬安表示，未來會繼續興建，但數量絕不是解決年輕人居住問題的萬靈丹，台北市長柯文哲上任喊出蓋5萬戶，總統蔡英文更喊20萬戶，開空頭支票很容易，如何落實最重要。蔣說，除了社會住宅，還需要多元政策多管齊下，注重財務平衡、提高行政效率，讓年輕人願意居住在台北。

媒體也認為，這次蔣萬安的問題針對陳時中，比對黃珊珊更多。但蔣表示也提到松山機場遷移、育兒政策，也有請教黃，對兩位候選人都是同樣尊重。

台北市長候選人蔣萬安5日在電視辯論會後記者會表示，嘴巴上最常講棄保的人，心中才最在意棄保，期待回歸公共議題討論。（記者方賓照攝）

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