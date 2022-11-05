台派各社團動員替陳時中大催票 醫界也相挺

台派各社團決議，動員替民進黨台北市長候選人陳時中大催票。（資料照）

2022/11/05 11:20

〔記者李欣芳／台北報導〕台北市長選舉伴隨投票日接近，競爭激烈，台灣國家聯盟日前邀集各本土社團幹部開會決議，力挺民進黨台北市長候選人陳時中，將聯合各台派團體動員親朋好友替陳時中大催票，11月8日（下週二）也將聯合召開記者會公開呼籲台北市民支持在防疫等表現有目共睹的陳時中，此外，不少醫界人士也將力挺陳時中。

由各本土社團組成的台灣國家聯盟，本月1日由聯盟總召吳樹民邀集台灣北社、台教會等多個本土社團代表召開會議，決定全力支持陳時中當選台北市長，吳樹民將聯合台灣永社、台灣之友會、台灣北社、台教會、教師聯盟、醫界聯盟、台灣21世紀婦女協會、台北水噹噹姊妹聯盟等十多個社團，8日上午10時在立法院群賢樓門口召開記者會，向台北市民公開推薦陳時中。

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此外，台灣基進也加入這次台派社團力挺陳時中當選台北市長的行列。

台灣國家聯盟幹部今天接受本報訪問表示，醫界出身的陳時中，曾任衛福部長，與醫界關係良好，這次除了台派社團挺陳時中之外，不少醫界人士也將替陳催票，例如吳樹民所屬的醫界聯盟也支持陳時中當選台北市長。

各台派團體在8日的記者會中也將發表聲明強調，陳時中過去擔任衛福部長的行政歷練，以及中央防疫指揮官的表現，國人有目共睹，相信一步一腳印的陳時中，一定會把台北市長做好！他們呼籲台北市民支持陳時中，不僅給自己一個更好的居住城市，也給台灣一個更好的台北市，給台灣一個進步的首都市長!

聲明中強調，台北市長人選必須能行公義、好憐憫、尊重自由人權，落實民主法治、公平正義原則，維護台灣價值、具有國家主權意識，冷靜不躁進、理性不高傲、堅定不退縮。因此，他們推薦陳時中擔任台北市長。

根據規劃，8日的記者會，將由吳樹民聯合總統府資政姚嘉文、台灣社社長李川信、台教會會長許文堂等社團幹部及本土派大老，公開力薦陳時中當選台北市長。

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