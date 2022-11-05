「鄭文燦和經濟黨主席合照是禮貌、我就不妥」 張善政再批民進黨雙標
2022/11/05 10:44
〔記者許倬勛／桃園報導〕藍營出示桃園市長鄭文燦與經濟黨主席張采明合照，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，國民黨桃園市長候選人張善政是黨職顧問又依流程致詞，而鄭文燦坐著合影才是真正的「禮貌性合照」，狀況完全不同；對此張冷淡表示，綠營慣性雙標見怪不怪。
「出席公開活動與出席黨務會議不能混為一談。」鄭運鵬先前表示，鄭文燦是坐著與張采明拍照，這才是張善政陣營所謂的「出於禮貌」，而張口口聲聲稱完全認同經濟黨理念，還出席黨務會議、依流程上台致詞又領顧問證書，兩者狀況完全不同。
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對此，張善政今受訪表示，「鄭運鵬又在雙標」，鄭文燦跟經濟黨主席合照是出於禮貌，而他拿顧問證書、聘書就不妥適、不禮貌，民進黨雙標早已見怪不怪。
張善政補充，國人真正關心的是鄭運鵬在中國做生意，卻說不清楚與對岸國營企業、電信公司有何互動與瓜葛，還有行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純在桃園包工程，結果工程品質出狀況，市立圖書館新總館迄今無法開幕，呼籲對手不要再左閃右躲、雙重標準。
媒體也詢及新北警方破獲詐騙集團，在中壢救出32名被囚禁民眾的時事議題，張善政直言「這就是台灣版的柬埔寨事件」，呼籲蔡英文總統、蘇貞昌院長可以多花心思關注治安問題，而不要只顧及選舉行程，若他當選桃園市長，會特別加強警力，避免類似狀況再發生。