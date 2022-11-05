「鄭文燦和經濟黨主席合照是禮貌、我就不妥」 張善政再批民進黨雙標

國民黨桃園市長候選人張善政談及桃園市長鄭文燦與經濟黨主席張采明合照，批民進黨雙標。（記者許倬勛攝）

2022/11/05 10:44

〔記者許倬勛／桃園報導〕藍營出示桃園市長鄭文燦與經濟黨主席張采明合照，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，國民黨桃園市長候選人張善政是黨職顧問又依流程致詞，而鄭文燦坐著合影才是真正的「禮貌性合照」，狀況完全不同；對此張冷淡表示，綠營慣性雙標見怪不怪。

「出席公開活動與出席黨務會議不能混為一談。」鄭運鵬先前表示，鄭文燦是坐著與張采明拍照，這才是張善政陣營所謂的「出於禮貌」，而張口口聲聲稱完全認同經濟黨理念，還出席黨務會議、依流程上台致詞又領顧問證書，兩者狀況完全不同。

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對此，張善政今受訪表示，「鄭運鵬又在雙標」，鄭文燦跟經濟黨主席合照是出於禮貌，而他拿顧問證書、聘書就不妥適、不禮貌，民進黨雙標早已見怪不怪。

張善政補充，國人真正關心的是鄭運鵬在中國做生意，卻說不清楚與對岸國營企業、電信公司有何互動與瓜葛，還有行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純在桃園包工程，結果工程品質出狀況，市立圖書館新總館迄今無法開幕，呼籲對手不要再左閃右躲、雙重標準。

媒體也詢及新北警方破獲詐騙集團，在中壢救出32名被囚禁民眾的時事議題，張善政直言「這就是台灣版的柬埔寨事件」，呼籲蔡英文總統、蘇貞昌院長可以多花心思關注治安問題，而不要只顧及選舉行程，若他當選桃園市長，會特別加強警力，避免類似狀況再發生。

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