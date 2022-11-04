「人生初體驗」 新科立委吳欣盈總質詢關切這些議題

身為新科立委的吳欣盈今日在立法院院會質詢時，關切台灣國際競爭力、ESG等議題。（擷取自國會頻道）

2022/11/04 16:54

〔記者王千豪／台北報導〕新光集團第三代吳欣盈2日宣誓就職立委，遞補因論文抄襲、碩士學位遭撤銷爭議辭職的蔡壁如。身為新科立委的吳欣盈今日在立法院院會質詢時，關切台灣國際競爭力、ESG（Environmental, Social, Governance）等議題。

立法院院會今對行政院長蘇貞昌施政報告繼續質詢。吳欣盈以一襲黑色套裝亮相，她指出「今天是我第一次，本席的人生初體驗，還請多多指教。」隨後開始總質詢。

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吳欣盈開場表示，她從2020投入不分區後，政見部分有國際競爭力、女權保障、銀髮經濟等議題，希望超越黨派，讓社會和諧，對民生有幫助，並有建設性的改善。吳說，她今天針對國際競爭力就教蘇貞昌。

蘇貞昌說，很多權威機構評比上面，台灣各方面表現亮眼。國發會主委龔明鑫補充，比較權威性的瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力指數，今年台灣是排第7，大概是9年來最好的成績，主要原因是，研發持續精進、基礎建設名次提升、疫情期間企業表現亮眼。

吳欣盈指出，歐盟這幾年推動許多ESG相關法案，包含企業永續發展指令、強制企業提供外部審查的ESG報告等。另一方面，綠色債券部分，也讓企業可以透明來發行綠債，並取得轉型資金，讓缺乏技術與資源的中小企業可以永續發展，台灣是否提供相關政策？

龔明鑫答詢表示，現在有一個永續會，由蘇揆擔任委員會的主委，他們有關永續發展目標（SDG），聯合國17項永續指標，每年都做管考，希望達到相關目標。

針對綠色債券部分，龔明鑫提及，因為主政單位是金管會，據他瞭解，目前也進入綠色金融2.0，沒有記錯的話，那個數字對比其他國家來講，進步的蠻快的。他們會跟金管會講一下，希望這個部分大力促成永續發展。

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