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    出席嘉義同鄉會晚會 林佳龍細數交長任內促成多項建設

    林佳龍出席新北嘉義同鄉會中秋晚會活動，爭取在新北嘉義人的支持。（記者林欣漢攝）

    林佳龍出席新北嘉義同鄉會中秋晚會活動，爭取在新北嘉義人的支持。（記者林欣漢攝）

    2022/09/04 20:47

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今（4日）晚出席「新北市嘉義同鄉會中秋聯歡晚會」，他細數擔任交通部長任內，促成嘉義鐵路高架化延伸民雄、水上大車站大平台計畫、台61線往布袋新增匝道等，希望爭取在新北嘉義人的支持。

    林佳龍說，他跟嘉義有很深的淵源，學成返國後在嘉義中正大學教書，前後約6年時間；擔任交通部長時，促成多項嘉義建設，鄉親很有感，他也認養嘉義小孩很多年，常去看他們，還被當成嘉義人，令他感到非常榮幸，也因此來參加中秋節前夕的團圓聚會活動，多年的交情讓他特別感到溫馨。

    對於出身嘉義縣朴子市的新北市長侯友宜以防颱優先為由缺席這場活動，林佳龍表示，「侯市長辛苦了」，他也擔任過台中市長，颱風過後會有西南氣流、面對颱風尾可能的災情，做為縣市首長防災優先自己深有同感，「體諒他也跟他說一聲，侯市長您辛苦了。」

    林佳龍說，嘉義鄉親知道侯友宜有公務在身，侯友宜認真做事，沒有功勞也有苦勞，沒苦勞也有疲勞，要更上一層樓請早一點去準備，辛苦的事情讓自己來接棒，城市的進步是一場接力賽，一棒接一棒，大家都是新北隊，共同為新北及台灣打拚。

    對於新北市長侯友宜以防颱優先為由缺席，林佳龍表示，自己也擔任過台中市長，做為縣市首長防災優先自己深有同感。（記者林欣漢攝）

    對於新北市長侯友宜以防颱優先為由缺席，林佳龍表示，自己也擔任過台中市長，做為縣市首長防災優先自己深有同感。（記者林欣漢攝）

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