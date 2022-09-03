蔡總統與高中生對談 鼓勵動員親友支持18歲公民權修憲複決

總統蔡英文3日出席「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，並回答提問。（記者方賓照攝）

2022/09/03 20:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕總統蔡英文今日下午出席「今周刊第七屆總統與高中生面對面論壇」，以「未來公民行動+」為題，與學子們進行經驗分享與交流。總統提到18歲公民權的修憲複決，她認為修憲是為了讓台灣民主繼續深化，並且向世界展現出我們追求民主、追求進步的決心，也鼓勵同學動員有投票權的親友去投票，或透過網路宣傳公民權的意義。

蔡總統致詞時表示，這是她連續第七年參加此論壇，這是她每年都要做的功課，對她而言也是滿有挑戰性的工作，不知道同學們等一下報告或提問時會不會緊張，但她其實每次來都有點緊張。她相信每一年遇到的同學應該很少有重複。不過，她可以感受到，台灣一屆又一屆的高中職學生，確實都相當有想法。

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蔡總統指出，有些同學透過專題研究、做簡報來表達想法，有些同學在網路上積極提出問題；也有一些同學，選擇組織社團、或是擔任志工，不論是哪一種，都是非常有意義的公民素養養成，她非常肯定。

蔡總統提到，今年11月26日除了舉行選舉外，還有18歲公民權的修憲複決。她認為，這項修憲複決案確實難能可貴，因為得到了所有台灣政黨的支持。

蔡總統接著說，修憲的門檻非常高，必須在立法院有相當數額的立法委員支持才有可能，而18歲公民權的修憲案在立法院108個立委的支持下成案，確實難能可貴。可見不論朝野，對於未來世代、未來18歲的年輕人其實是抱持鼓勵，希望同學們一起承擔國家的責任。

蔡總統談到，18歲的年輕人在現行法律之下，已經可以投公投、也可以考駕照，在刑法規定中也是成年人，而民法成年的年齡也下修到18歲，從明年1月1日開始正式生效。

蔡總統認為，18歲的年輕人有完全的責任能力，能夠承擔國民的責任和義務，也應該要享有完整的公民權，一起來決定國家的未來。18歲公民權的修憲，就是要把公民參與選舉、罷免、創制、複決的年齡，由現行的20歲降低到18歲，讓國民年滿18歲就可以擁有完整的公民權。

蔡總統指出，其實世界上絕大多數國家的年輕人，也都是在18歲取得完整的公民權。就這一點來看，台灣是有一點落後，應該要趕上。所以18歲公民權的修憲，也是為了讓台灣民主繼續深化，並且向世界展現出我們追求民主、追求進步的決心。

蔡總統提到，這已經得到朝野所有政黨的支持，下一波挑戰就是修憲的門檻非常高，必須要超過965萬張票。2020年她總統連任時也只拿到817萬張，雖然是有史以來的最高票，但還是不足以讓18歲公民權的修憲複決案通過，所以965萬張變成是全民的考驗。

蔡總統表示，現在18歲的同學有利害關係，所以一定要積極；其他未滿18歲的同學，未來也有利害關係，也是非常重要。她鼓勵大家，雖然這一次投票，還沒到年齡可以去投票，但是家裡一定有人有投票權，可以動員起來，請家人、朋友、親戚，只要有投票權都去投票。

蔡總統認為，台灣的民主已經發展到一個地步，很多的選舉不再只是選舉人，像是前一段時間的四大公投，就重大政策議題舉行全民投票的公投，這也是一種進步。她也希望下一次18歲的年輕人都可以加入，雖然現在可以公投，但是憲法上所規定的選舉、罷免、創制、複決這些權利，還是需要修憲才可以達到。

蔡總統也提到，她相信這裡應該有很多網路上的高手，所以大家除了動員家裡的朋友、親戚之外，不論是在Facebook、Instagram、LINE或是巴哈姆特，還有年輕人使用的Meteor討論板，都可以多宣傳18歲公民權的意義。相信討論越豐富，台灣離修憲過關的目標也就越近。

總統蔡英文3日出席「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，並回答提問。（記者方賓照攝）

總統蔡英文3日出席「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，並回答提問。（記者方賓照攝）

總統蔡英文3日出席「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，並回答提問。（記者方賓照攝）

總統蔡英文今日下午與學子們進行經驗分享與交流，提到18歲公民權的修憲複決的重要性，也鼓勵同學動員有投票權的親友去投票。（記者方賓照攝）

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