新北藍營議員參選人掛「馴龍高手」看板 綠營：不排除成立「抓侯大隊」

國民黨新北市議員參選人林鼎超近日掛出「馴龍高手」在選舉看板。（圖擷自林鼎超臉書）

2022/09/03 17:26

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨新北市議員參選人林鼎超近日掛出「馴龍高手」在選舉看板，被認為戲謔民進黨新北市長參選人林佳龍名字不妥。新北市議會民進黨團總召集人陳啟能今回擊，若國民黨繼續用這種態度面對年底的選舉，民進黨團不排除成立「抓侯大隊」。

陳啟能表示，國民黨籍市議員參選人喜歡用這種負面、嘲諷且輕浮的態度來攻擊對手，提升個人的聲量，卻提不出實質的政策。前高雄市長韓國瑜過去的態度已被選民唾棄，如今新北市又空降了一位承襲韓式風格的市議員參選人，對林佳龍提出的政策論述亂噴口水，新北市不需要這種愛作秀的參選人。

請繼續往下閱讀...

陳啟能指出，每次選舉都是檢視施政作為的時機，市長或是民代參選人提出願景，讓市民有最好的選擇，這是民主政治的常態，尤其民代的角色就是要針對施政提出檢討與改進，一再打口水戰的參選人只為自己刷存在感，卻無法給市民帶來進步與希望。

陳啟能表示，林佳龍不僅提出願景政見，針對市政規劃已做好準備，隨時可與新北市長侯友宜進行市政辯論，若國民黨繼續用這種態度來面對年底的選舉，民進黨團不排除成立「抓侯大隊」，全面檢視新北市升格12年來的各項施政，讓市民充份瞭解侯市府究竟在做什麼？

林鼎超表示，其實「馴龍高手」是一部卡通，希望用幽默輕鬆的方式來陳述，當初想掛這面看板就是認為林佳龍沒有把新北市民當成想服務的對象，先前更說自己是台中市長盧秀燕的剋星，但2018卻被盧打敗，這次應該也是會輸給侯友宜，因此以他們2人的照片一同合掛這面看板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法