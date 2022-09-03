彰縣議員47人拚連任、6人改選鄉鎮長或從商 這2位從「同事」變「敵人」

年底彰化縣議會改選，現任53位縣議員47人尋求連任。（記者張聰秋攝）

2022/09/03 14:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底彰化縣議員改選，53位現任縣議員，47人尋求連任，4人轉換跑道參選鄉鎮長、2人棄政從商，求連任者又以吳淑娟挑戰8連霸最資深，和美區民進黨縣議員尤瑞春、國民黨林庚任都將挑戰和美鎮長，「同事」成「敵人」廝殺在所難免。

彰化縣議員應選席次54席，立委陳秀寳留下議員席次未補選，現任剩53席，現任縣議員有6人未尋求連任，各是第三選區和美區尤瑞春、林庚壬轉戰參選和美鎮長，第六選區田中區蕭如意轉戰社頭鄉長、蕭淑芬轉戰田中鎮長，第一選區彰化區張瀚天、第五選區溪湖區許晋揚，兩人棄政從商。

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47位求連任的縣議員，第二選區鹿港區、第四選區員林區、第七選區北斗區、第八選區芳苑區，這4大選區現任者全部尋求連任，老將「同事」新秀過招，鹿死誰手猶未知。

尤瑞春說，大家都是為了和美鎮打拚，彼此良性競爭，現在的和美，出現了建設停滯的4大症狀，心臟沒力（福利政策不貼心、不到位）、血路不順（交通不便利、停車不方便）、肌力不足（產業發展限制與創業支持不足）、神經緊繃（缺乏公園綠地與休閒設施）等，她提出4大解藥，希望用溫暖踏實的力量，真心照顧和美鄉親，加速和美建設與開發。

林庚壬表示，選舉選賢與能，大家公平競爭，用政見爭取鄉親支持和認同，和美人口負成長，除了人口老化、年輕人晚婚外，還包含工作機會不易、假日無休閒去處、公共建設緩慢，他提出6大施政願景，要與和美鄉親共同開啟和美新視野。

民進黨和美區縣議員尤瑞春（如圖）換跑道參選和美鎮長，栽培子弟兵周君綾角逐縣議員。（尤瑞春提供）

縣議員林庚壬（如圖）轉戰和美鎮長，與議會同事尤瑞春，兩人都是縣議員換跑道選鎮長，相同選區廝殺在所難免。（林庚壬提供）

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