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    為了黃秀芳 彰化綠營「母雞們」拚了

    翁金珠陪同陳秋蓉掃街拜票。（記者顏宏駿攝）

    翁金珠陪同陳秋蓉掃街拜票。（記者顏宏駿攝）

    2022/09/03 12:45

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨提名黃秀芳挑戰縣長寶座，黨內歷任縣長都被小英總統賦予輔選重任。昨天登記時周清玉為黃秀芳披掛彩帶，黃秀芳走上從政之路就是由周清玉提攜，周清玉的夫婿姚嘉文為自家的子弟兵扛下總督導重任，而翁金珠則擔任榮譽主委，輔選角色吃重，魏明谷則是總部主委，與執行總幹事邱建富共同執掌總部兵符，此次「綠營母雞」盡出，誓言打好這場選戰。

    過去幾年淡出彰化政治圈的翁金珠，此次不僅全力幫黃秀芳輔選，更同時擔任子弟兵、縣議員參選人辜皇譯、吳為杰的競總主委，今天她陪員林市長參選人陳秋蓉掃街時說「世代交替非常重要！」所謂「世代交替」就是找出好的人才，努力替他們輔選，把經驗傳承給他們，良善的循環，地方政治才能越來越好，「選舉不是請客、吃飯、拜廟、找樁腳」，而是針對地方的需要，擘畫願景和未來，用政治的專業去執行，如此人民才會用選票去肯定你。

    她說，這20年來彰化縣發展停滯，人口不斷外流，投資者不來，就是因為執政者不曉得彰化的城市定位，沒有大魄力、大格局，新一代的縣民沒有光榮感，很自然就搬出去。

    她表示，20年前她為彰化的園藝、觀光產業舉辦「花在彰化」活動，當時還算是創舉，但20年過去了，「花在彰化」的內容還是「換湯不換藥」，來的都是本地人，難以吸引如旅行社等外地遊客。同樣的情況也發生在她任內辦理的「王功漁火節」，20年過去，縣府都沒有提出新的蚵鄉旅遊創舉。

    她說，為什麼需要提攜後進？，就因為新一代有新一代人的想法，他們知道如何利用網路、臉書，知道年輕人在想什麼，知道用新方法行銷彰化，她強調，如果執政者能找到彰化亮點，透過「城市行銷」就能吸引遊客和投資者，縣民有光榮感，怎會搬出去？

    翁金珠陪同陳秋蓉掃街拜票。（記者顏宏駿攝）

    翁金珠陪同陳秋蓉掃街拜票。（記者顏宏駿攝）

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