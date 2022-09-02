強風騎單車逆風前行 黃秀芳登記矢言「秀彰化」找回光榮

彰化縣長候選人黃秀芳（中）今在支持者陪同下，帶隊騎單車前往縣選委會登記參選，宣告一肩扛起帶領彰化縣「大步向前走」的責任。（記者張聰秋攝）

2022/09/02 17:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕軒嵐諾颱風帶來強風，彰化市今天風大到連走路都不穩，不過，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳，今天頂著強風騎單車前往選委會登記參選，宣告逆境承擔責任，一肩扛起帶領彰化縣「大步向前走」的責任，行進中的單車車輪一路運轉，象徵「滾動縣政」，盼鄉親給她機會入主縣府，她會以「秀彰化」精神建設行銷彰化，吸引產業投資。

今天是選舉登記截止日，黃秀芳率黨公職各參選人，由國策顧問魏明谷、立委陳素月、陳秀寳、民進黨中執委林益邦，以及黨公職候選人等人陪同，在總部誓師後，騎單車前往選委會登記。

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黃秀芳說，她騎車到選委會途中，風非常的大，必須邁力踩踏，雖然「逆風前行」，但事前她就堅持風雨無阻，一定要騎單車，因為這象徵著「滾動縣政」，她會一肩扛起帶領彰化縣「大步向前走」的責任，她並提出「拚經濟」、「好生活」、「顧環境」3大主軸，要為縣民帶來幸福的施政方針！

前縣長周清玉為黃秀芳披掛彩帶，象徵「傳承」優質縣政，前縣長魏明谷送上燈籠給黃秀芳，象徵找回「台灣燈會」，同時戳破象徵王惠美「口號治縣」的氣球。

黃秀芳以30年前歌手林強唱紅「向前走」，開創台語流行歌曲的盛行，30年後她要以「秀彰化」的概念，施政願景打出「好生活」、「好經濟」、「好環境」建設效率新彰化，讓彰化人可以安居樂業，透過振興經濟、救低薪、補足社會安全網、豐富文化教育內涵，歡迎大家回到彰化深耕。

黃秀芳說，王惠美縣長主政下，縣政建設空轉4年，發展變慢甚至靜止，當年王惠美說出口的政見，也一樣樣跳票，可光榮彰化的燈會硬被取消、重大建設一拖再拖，彰化市大埔截水溝拓寬工程費，全長4.5公里到今天1公尺都還沒發包，彰化人口流失、勞工年薪全國吊車尾，讓人看了很不捨，她會用她從政27年來的經驗，充裕的準備，帶領彰化大步向前走，懇請鄉親跟她同行。

對此，王惠美競選辦公室表示，縣府4年來積極推動電動車產業、偏鄉公共運輸、青年住宅、東螺溪整治、水五金產業園區等，南彰化還有一個現成的「二林精密機械園區」開發計畫，但環評案卡在中央2年多，王惠美縣長期間三番兩次四處請託，至今都沒下文，請民進黨對手別再漠不關心。屏東縣大張旗鼓辦完燈會，最後卻換來53年來首度跌破80萬人口，更淪爲全台最低薪，4年前彰化縣財政赤字，幾乎沒有舉債空間，無法打腫臉充胖子。

民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳（左2），今天頂著強風騎單車前往選委會，正式登記成為縣長候選人。（記者張聰秋攝）

前縣長魏明谷（左2 ）送上燈籠給黃秀芳，象徵黃秀芳以「秀彰化」的理念重新找回「台灣燈會」找回彰化人的光榮。（記者張聰秋攝）

黃秀芳等人一起戳破象徵王惠美「口號治縣」的氣球，王惠美縣長主政下，縣政建設空轉4年，發展變慢甚至靜止，當年王惠美說出口的政見，也一樣樣跳票。 （記者張聰秋攝）

黃秀芳提出「好經濟」、「好生活」、「好環境」3大主軸，要為縣民帶來幸福的施政方針！（記者張聰秋攝）

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