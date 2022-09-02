花壇鄉長選戰兩強登記 綠營今騎協力車造勢、藍軍昨全家到場力挺

民進黨徵召的花壇鄉長參選人葉繼元（右），今天騎協力車前往鄉公所登記參選。 （葉繼元提供）

2022/09/02 14:26

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉長選舉兩強爭霸，將由民進黨徵召的葉繼元，迎戰競選連任的國民黨鄉長顧勝敏。葉繼元今天由民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞、前彰化市長邱建富，以及縣議員參選人與鄉親陪同，騎乘協力車前往鄉公所登記，象徵翻轉花壇啟航，擔任贏回綠色執政驕傲的火車頭。

葉繼元提出6大建設願景，包括建構國際城、點亮美學城、守護幸福城、魅力宜居城、建設友善城、永續田園城。他說，因應2030雙語國家政策，他將啟動雙語城市計畫，爭取設立公立國際雙語中小學，推動鄉內指標、簡介全面雙語化，並提升公務人員英語力。其次是將舊有建築空間與人文融合，發展花壇文創品牌，讓花壇的農特產品、磚窯產物等，加值加成。增設長青大學、婦女學苑、辦理定期演講；65歲以上長者免繳健保費公所來補助；開辦獨居長者免費送中餐服務；推動低收入戶及單親、隔代家庭子女課業輔導。

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他還將活化閒置空間，打造鄉民運動中心；建構花壇水岸綠廊道，並推動污水下水道工程。檢討鄉內易肇事路段、治安死角、通學道路、易淹區域，進行標誌標線、監視系統、照明、防洪治水等改善。幫助小農轉型，透過智慧科技農業，結合多元行銷，吸引更多青年從農，為花壇農業注入新血。

參選連任的鄉長顧勝敏，昨天登記時由曾任鄉長的父親顧金土、擔任縣議員的母親顧黃水花、擔任花壇農會總幹事的姊姊顧碧琪一家人全部到齊力挺，眾人高呼「凍蒜」口號，聲勢浩大。

顧勝敏說，他積極地方建設，其中，總經費高達1億9千萬元由鄉公所自籌興建的花壇鄉立聯合幼兒園暨藝文館，預計明年完工，將提供全新遊樂設施，並設有幼兒專屬圖書室、視聽室及中央標準廚房等設備。屆時可招收300名3至5歲幼童，能完善照護花壇鄉內弱勢家庭與學齡前幼兒，提供給花壇鄉內幼兒們更好的教育環境。

顧勝敏說，此外，第一立體停車場因使用率不如預期，鄉公所在今年初與委外經營業者的契約期滿後收回自營，翻修後9月1日重新啟用，3層樓共有111個停車格，停車場鄰近花壇火車站及花壇公有零售市場、茉莉花壇夢想館，位置優越，停車費價格低廉，免去路邊違規停車被警方開罰單的顧慮，民眾前來停車相當有保障。

本屆花壇鄉長選舉共有4人參選，其中藍營顧勝敏以9880票擊敗綠營陳振欽的9292票，當選花壇鄉長，下屆鄉長改由葉繼元出馬挑戰顧勝敏，地方認為2人各有支持者，屆時將會是一場激戰。

民進黨徵召的花壇鄉長參選人葉繼元（右3），今天由多名黨公職人員陪同前往鄉公所登記參選。 （葉繼元提供）

國民黨花壇鄉長顧勝敏（中坐者）昨天前往鄉公所登記參選連任，曾任鄉長的父親顧金土（右1）、擔任縣議員的母親顧黃水花（中左）、擔任花壇農會總幹事的姊姊顧碧琪（右2）全家到齊力挺。（顧勝敏提供）

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