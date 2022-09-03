被當盤子！台北城博文宣價格浮報93％ 議員批把市民當傻瓜

台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」。（記者楊心慧攝）

2022/09/03 13:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府斥資近8000萬元舉辦「台北城市博覽會」，於8月27日至9月11日在花博公園爭艷館舉行，卻遭爆料價格離譜浮報，像是城博路燈旗報600元，但市價僅150元，熱像儀租16天要價40萬元，買一台全新的卻只要15萬元，台北市議員洪健益痛批，北市府根本被當盤子，當台北市民是傻瓜嗎？

台北城博會在籌備時就爆出許多問題，台北市研考會去年及今年分別動用2960萬元、4900萬元二備金，遭質疑規避5000萬元以下不需送議會審查規定，議會民政委員會決議暫擱二備金，要求城博會結束後1週內提出成效數據。

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後續又被爆砸千萬宣傳成效不佳，8月初仍拿不出完整的安維計畫，開展後也遭批評不如高中生的作品畢業展。

洪健益爆料，城博多個項目浮報價格，像是城博路燈旗600元，市價150元，價差4倍；海報140元，市價9.6元，價差15.6倍；證件套繩40元，市價12元，價差3.3倍；摺頁12元，市價0.16元，價差75倍；城博邀請卡150元，市價2.58元，價差58倍。

洪健益指出，文宣品採購共花198萬，但市價估計卻只需要13萬多就能買齊，高達184.7萬遭浮報，甚至活動的防疫計畫書只有2張，卻被報價2萬元，更扯的是一台熱像儀租賃16天要40萬元，但全新買入只要15萬、小米電視租16天4萬3000元，直接買新的只要2萬。

洪健益質疑，另外專案辦公室、策展團隊的人事與研究費用739萬元，結果還要花期中結案報告11萬，為何給廠商統包，報告卻還要收錢？

洪健益痛批，文宣品採購高達93%都是浮報價格，北市府根本被當盤子，別把市民當笨蛋傻瓜，質疑價格全都被灌水，不可能沒驗收就讓活動開幕，一定是議約完成、確認價格，廠商才會做，應要調查清楚。

北市研考會主委黃銘材回應，這都是統包價格，沒有個別計算，且案子還在進行中，還沒驗收及付款，後續會了解狀況，並詢問相關廠商，但他強調「買的是服務」，還包含維運、監造和專案管理。

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