才嗆台軍擊落無人機 胡錫進急切割：那些都是廈門民眾的...

金門守軍擊落中國無人機消息傳出後，胡錫進一改先前稱將反擊的態度，稱去金門的無人機都是民間的，與軍方無關。（翻攝自微博）

2022/09/02 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國無人機接連侵擾我金門防區，中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進近日才嗆聲稱若台灣打下無人機，中方將予以回擊，沒想到昨天（9/1）就傳一架空拍機被我國駐守部隊擊落，胡錫進同日急改口切割，在微博發文稱近期闖金門的無人機皆屬民用，還抖出這些都是廈門民間無人機愛好者的。貼文一出，引來不少中國網友狠酸。

面對中國不斷有無人機擅闖金門防區拍照挑釁，我國守軍終於在本週二（8/30）實彈驅離，並表示這些從中國飛來的無人機都屬於民用，當天胡錫進就發文嗆聲，稱北京官方從未說明過這些無人機的歸屬，台灣動用軍事手段襲擊中國無人機是導致局勢惡化的狂妄行動，「台軍已經開了『第一槍』，這很嚴重。如果接下來台軍膽敢擊落大陸無人機，那麼將更加惡劣、嚴重，構成極其危險且後果難料的先例。台軍那樣做，意味著大陸將有理由對台方的某個目標發射實彈，並且將其擊毀、擊落。」

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沒想到事隔2天，我國金防部表示週四再有來自中國的空拍機進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊經示警無效後，隨即進行防衛射擊，將該機擊落墜入海中。消息曝光後，引發兩岸網友熱議，胡錫進也趕緊發文切割，一改2天前強硬態度，稱「近日出現在金門附近的無人機都不是大陸軍隊的，而應該是廈門地區民間無人機愛好者的...。現在大陸玩無人機的人很多，他們喜歡航拍，有的人還把航拍照片或視頻發到自己的社交帳號上。金門方面顯然應當克制對待這些無人機，不要將事情搞成兩岸之間新的緊張點。」

不少中國網友看了胡錫進的貼文紛搖頭，「把中國人民越推越遠了」、「請拿出你之前說要伴飛佩（裴）洛西的氣勢」、「點火開第一槍，現在又說這個，服了你」、「老胡才說台灣已經打響第一槍，如今又說無人機不是軍方的。哈哈，這都能騎牆」、「一看灣灣真敢開槍，嚇得老胡都不敢承認是自己的無人機了」、「別再一天到晚瞎扯了，還是多關心咱國內疫情吧」。

胡錫進宣稱飛到金門的無人機都是廈門民間無人機愛好者的。（翻攝自微博）

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