西藏民主日62週年 邊巴次仁：不因中國威脅放棄民主

在台藏人福利協會在達賴喇嘛西藏宗教基金會及台灣國會西藏連線的協助下，今（2）日於立法院舉行「西藏民主日62週年」紀念活動。（記者楊丞彧攝）

2022/09/02 16:19

〔記者楊丞彧／台北報導〕今天是西藏民主日62週年，相關紀念活動在立法院舉行，藏人行政中央司政（相當於總理，為最高領導人）邊巴次仁表示，台灣與西藏一樣有著民主政府，遵循民主制度，擁抱民主價值，我們絕不能因為中國的威脅就放棄我們對民主的信仰。立委也紛紛表達，希望達賴喇嘛在這一、兩年能再親訪台灣。

為慶祝流亡藏人建立民主制度62週年，在台藏人福利協會在達賴喇嘛西藏宗教基金會及台灣國會西藏連線的協助下，今在立法院舉行紀念活動，現場也有來自東突厥斯坦、香港之民主人士一同慶祝民主。

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達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參、在台藏人福利協會會長札西慈仁、西藏青年會台灣分會長邱仕傑、台灣國會西藏連線會長林昶佐、副會長洪申翰、民進黨立委林楚茵、時代力量立委邱顯智、立法院人權委員會秘書長吾爾開希、文山社區大學專案經理人李明哲、香港邊城青年秘書長馮紹天等人共襄盛會。

邊巴次仁透過預錄影片致詞指出，最近幾個月在台海的情勢發展中，台灣遭受許多來自中國侵擾的威脅，但他相信，台灣人已經準備好反制中國威脅，可以拯救自己的國家免於中國侵略。而在這艱難的時期，我們必須同一陣線、不屈不撓、堅定地一起維護民主。如同美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台曾提及，民主與極權專制的意識形態對抗之中，不能讓極權專制獲勝。

林昶佐表示，西藏國歌讓他回想起2003年舉辦自由西藏音樂會的情況，20年過得很漫長也很短促，雖然中國威權政府還沒垮台，但這20年間的努力也沒有白費。約十年前流亡藏人第一次民選司政，標誌著這62年來西藏民主越來越穩固，不僅是象徵意義，更是能實際運作的機制。

洪申翰說，今年6月他與林昶佐一同前往華府參與世界國會議員西藏大會WPCT，看到了藏人行政中央這幾十年在全球累積起來的經營成果。會中各國議員所聊的不僅是西藏議題，更是國際該如何應對威權國家，該如何抵擋威權國家的侵略與壓迫。因此，藏人的如何面對壓迫的經驗，現在也能與國際分享。

邱顯智強調，不管是納粹、前蘇聯或國民黨蔣家政權，獨裁國家壓迫人民的方式都是一模一樣。一百年前全世界沒幾個民主國家，但現在大多已經是，他相信民主制度一定會戰勝獨裁政權。林楚茵說，全球很多人支持西藏建立自己的自由民主制度，希望這樣的力量繼續下去，繼續對抗中共的暴政。

吾爾開希指出，他為自由而流亡，為了爭取獨立，維吾爾人也付出慘重代價，現在還有數百萬維人被關押在集中營中，而他們的犧牲，讓全世界看清中國政府的本質，不會毫無意義。也許今天維吾爾人還沒辦法爭取到獨立，但希望有朝一日，圖博跟東突厥斯坦、台灣建立非常友好的鄰國關係。

第十四世達賴喇嘛心心念念西藏民主化進程，1952年在西藏拉薩成立改革委員會推動改革，但1959年中共入侵西藏，達賴喇嘛與8萬藏人流亡印度，改革進程中斷。同年，達賴喇嘛在印度達蘭薩拉成建立「西藏流亡政府」（現改稱「藏人行政中央」）；1960年9月2日成立「西藏人民代表委員會」（現稱「西藏人民議會」），是西藏史上第一個人民議會，至此，9月2日正式成為西藏國定民主日。

在台藏人福利協會在達賴喇嘛西藏宗教基金會及台灣國會西藏連線的協助下，今（2）日於立法院舉行「西藏民主日62週年」紀念活動。圖為眾人齊唱西藏國歌。（記者楊丞彧攝）

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