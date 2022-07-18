法國西藏員工疑遭中國老闆殺害 藏人憤慨示威

法國藏人齊聚悼念疑遭中國僱主殺害的同胞，要求司法還公道。（圖擷取自流亡藏人「故鄉網」。）

2022/07/18 19:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國北部聖雷歐納德（Saint-Leonard）地區一名西藏男子，日前疑似遭中國雇主和同事砍殺身亡，引發法國藏人社群無比憤慨，數千人17、18日於巴黎和聖雷歐納德舉行悼念暨示威活動，控訴涉案雇主素行不良，並非首次欺侮藏人，呼籲法國司法當局還原真相、伸張正義。

流亡藏人設立的《故鄉網》（Phayul）及《西藏評論》（Tibetan Review）報導，來自中國四川省甘孜藏族自治州理塘縣的32歲楚臣（Tsultrim），2014年起旅居法國，但本月11日被發現橫屍在聖雷歐納德一間中國餐廳停車場，警方立即扣留中國籍老闆、老闆娘和廚師等3人。

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據了解，老闆供稱事件是因員工喝醉發生口角；檢察官迪厄多內則解釋，屍體被發現時「插著一把刀」，全案朝蓄意謀殺方向偵辦。

此事曝光後，旅歐的部分中國民眾還在網路上對受害者冷嘲熱諷，包括揶揄藏人為「野人」，發表「無所謂，死了再換一個工人」等歧視評論，進一步激怒已非常悲痛且氣憤的各地藏人。

旅居巴黎的Tenzin Namgyal表示，該名中國籍老闆風評不佳，先前也曾聘用幾名藏人，但都在幾週內將他們開除，根本沒說明原因，而楚臣同樣才上工幾天，就遭遇不測。影片顯示，法國各地許多藏人在事件後主動離開謀生的中國餐廳，以示團結對抗中國籍雇主；更有200人專程包車，前往楚臣遇害的餐廳大肆破壞，藉此宣洩情緒。

更重要的是，此事令西方國家的藏人處境躍上台面，尤其外語能力不足的人為了討生活，不得不屈就於低薪工作，其中又以中國餐廳最為普遍。

法國《世界報》指出，藏人團體「法國西藏社群與朋友」17日在巴黎舉辦和平示威活動，約有7000人穿上白色服飾，從巴士底廣場遊行至共和國廣場，高喊「夠了就是夠了」。

主席噶瑪廷里（Karma Thinley）表示，若老闆是法國人，應不會引發如此大的反應，因為藏人對法國政府和民眾並無負面觀感，「但西藏1959年被中國佔領後，上百萬名藏人被屠殺，如今的西藏已無基本自由，所以藏人在法被中國人殺害，才會有這麼多人動員」。

噶瑪廷里還提到，這起悲劇可謂「火上澆油」，令藏人對中國政府更反感，「這種事每天都在中國發生，我們不知情是因為中國政府管控一切，但在講求人權、法治的國家，一定不能讓這種事重演」。

西藏流亡政府國會議員圖登嘉措（Thupten Gyatso）向中央社表示，流亡藏人只盼過安全的日子，卻被中國僑民攻擊，事件的3名嫌犯皆中國籍，藏人產生強烈情緒應可理解。據了解，主辦單位18日也會在聖雷歐納德舉行另一場紀念遊行。

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