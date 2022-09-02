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    首頁　>　政治

    鍾東錦違紀參選苗栗縣長 國民黨：將依規定交考紀會最速處分

    國民黨苗栗縣議長鍾東錦今在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員，及士農工商等團體數百人陪同下，完成參選縣長登記。（記者彭健禮攝）

    國民黨苗栗縣議長鍾東錦今在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員，及士農工商等團體數百人陪同下，完成參選縣長登記。（記者彭健禮攝）

    2022/09/02 13:22

    〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦登記參選苗栗縣長，國民黨副發言人楊智伃今日回應，黨員違反黨內提名作業登記參選，將依照「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」及「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」處理，凡是違紀參選者都將由地方黨部考紀會報中央黨部，並於最速時間召開考紀會，最後送中常會確認通過，情節最重者將被開除黨籍。

    楊智伃強調，本次縣市長、各級民代的提名作業都已完成，其中縣市長提名更是經由提名委員會建議，獲中常會通過，為延續藍營執政優勢，黨中央提名的苗栗縣長候選人謝福弘已在日前完成登記，全黨上下就是全力支持謝福弘爭取縣長為苗栗鄉親服務機會。

    有關國民黨中央委員徐正文上午宣稱自己還沒有登記參選，國民黨昨天就已通知他要考紀處分，楊智伃強調絕非事實。她說，提名辦法與違反黨紀處分規定都是經中常會通過，可供查閱，絕無因人設事的狀況，將在選舉登記作業告一段落之後，由各地方黨部彙整違紀狀況報請中央，中央考紀會也會以最速時間開會一次處理，再報中常會確認，一切按照規定作業處理，絕對公平公正公開。

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