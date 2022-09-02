對比台北市「不一樣」 李永得點名這些縣市超積極爭取文化建設

文化部長李永得接受專訪，提到文化建設需要地方政府積極協助，與中央密切合作。（記者黃筠軒攝）

2022/09/02 11:58

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李永得接受自由時報《官我什麼事》節目專訪，提到近期為空總開發問題多次與柯文哲的台北市政府隔空交火，李永得說，其實建設文化設施在很多地方政府都很歡迎，唯獨台北市不一樣。

「中央跟地方其實是一體的，對所有的民眾來講。」李永得舉例，像中央要蓋一個電影圖書館，新北市有一塊地，「他都簽無償授權使用，那就是希望我們把文化設施蓋在那裡。」李永得說，「就是當他知道，中央有什麼特別大的計畫的時候，他都是自己去找自己的地，積極來說，欸我的條件比較好，請你蓋在我這邊，台中也一樣啊。」

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此外，文化部過去2年把金曲獎，還有很多如文創博覽會，也移到南部去，獲得非常好的迴響，文博會在高雄還創下比在台北市還好的紀錄。提到高雄文博會與金曲獎的成功經驗，李永得指出，包括交通怎麼疏散等細節，「他都跟你想得非常的細，這就是合作最好的。站在中央立場，我們覺得有一些地方政府真的是非常非常的用心。」

李永得指出，這看每一個地方政府本身的態度，李永得也提到以前在客委會的時候，桃園也積極爭取客家文化建設，「一個首長就會營造這裡面的文化，這文化就牽涉到每一個人的工作態度，所以像有一些地方首長他就非常積極地爭取，爭取到讓我們很頭痛，因為我們也沒有那麼多的資源」，但中央跟地方政府如果密切合作，就會把文化的力量發揮到1加1大於2。

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