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    曹興誠槓中天嗆「匪台」 謝志偉讚深諳「匪」意要尊稱「曹懂」

    前聯電董事長曹興誠在記者會與中天新聞記者槓上，批「中天根本匪台」。示意圖。（資料照，本報合成）

    前聯電董事長曹興誠在記者會與中天新聞記者槓上，批「中天根本匪台」。示意圖。（資料照，本報合成）

    2022/09/02 09:50

    〔即時新聞／綜合報導〕聯電前董事長曹興誠在記者會上槓中天記者，直嗆「匪台」，包含媒體人、律師在內，多名公眾人物對曹興誠所言表達認同。我駐德代表謝志偉PO文談此事，表示曹興誠理解「匪」字之意，不僅人稱他「曹董」，他還要感佩地尊稱曹興誠為「曹懂」。

    謝志偉表示，小時第一次聽國歌，聽到「夙夜匪懈」不知是何意，認為有「匪」字，再加上「夙」裡面還有一個「歹」，以為是負面意思，多年後才理解「夙夜匪懈，主義是從」是「遵行主義，日夜不停」的意思。

    又在多年後，聽到曹興誠當眾斥中天為「匪台」，「我腦袋不由興起一問：『匪台』會不會有雙解？」或指「共匪」的「匪」，又或如「匪懈」的「匪」，「即指『不是個新聞台』」。

    謝志偉分析談話，認為中天記者當時第一個問題是在「洗白中共」，同時「抹黑陳時中」，第二個問題更加「洗白中共」，同時加碼「抹黑蔡英文」，謝志偉表示，派出有如此發言的記者，這個新聞台不被斥為「匪台」簡直是在為難曹興誠。

    「我倒是不由懷念起當年『夙夜』只有『匪懈』，沒有『匪台』的日子」，謝志偉表示，自己當年不懂的東西，如今的曹興誠很懂，因此不僅喊曹興誠「曹董」，謝志偉還要感佩地尊稱他「曹懂」。

    針對曹興誠說法，中天氣歪跳腳，嗆曹興誠難道以為有錢捐10億，就可以對記者召之即來、揮之即去？表態要告曹興誠惡意誹謗。

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