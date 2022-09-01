曹興誠秀身分證強調「百分之百台灣國民」 轟認同統一都是腦殘

前聯電董事長曹興誠1日召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之地。 （記者劉信德攝）

2022/09/01 13:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠日前宣布，要放棄新加坡籍，恢復中華民國台灣國籍，今日他召開國際記者會秀出前天才領到的身分證表示，很興奮也很安慰，別人不會說是外來勢力干預，「我是百分之百台灣國民」。

曹興誠指出，過去10年他雖然拿新加坡的國籍，但大部分時間都待在台灣，對台灣情況相當瞭解，這時候回歸中華民國國籍，在台灣可以參與很有意義的事情，因為中共對台威脅越來越大，台灣對抗中共是代表民主對抗威權，文明對抗野蠻，所以台灣站在很重要的地位。

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曹興誠提及，如果能夠成功抵抗中國野心，不僅能夠保住家園，對世界局勢及文明發展都可以做出巨大貢獻，這是歷史賦予台灣人光輝的使命，他回到台灣來跟大家一起承擔使命、完成戰鬥。

針對中共對台步步進逼，先前為何會提及「要死也要死在台灣」？曹興誠進一步表示，這是很自然的，回來台灣抵抗侵略，不可能說一點血都不流、一點傷害都沒有，抵抗必定會有其代價，表達回來台灣「會死在台灣」，絕不會活著看到中共把台灣變成另一個香港，這是個人一個宣示。

關於是否考慮登高一呼，呼籲台灣企業共襄盛舉投入反共大業？曹興誠回應，已經有不少企業家私底下表示要來支持，公開的則有館長說用100萬支持，是否大家都要公開，他沒意見。關於中國大陸問題，台灣應以自保為優先，雖然中國老百姓普遍對共產黨不滿，不過這是他們自己要去努力的。

對於過去長期在中國發展，為何轉變成反共立場？曹興誠談及，過去他希望中國對台放棄武統，要走和平的路線，要統一台灣不應該張牙舞爪，應該提出條件交給台灣百姓公民投票，如果台灣百姓覺得條件很好，多數都贊成的話，兩岸就可以進行和平統一，這個想法讓很多人誤會他支持統一。

曹興誠指出，這個統一是必須經過台灣的公民投票，這是唯一的和平方式。中國提出條件讓台灣選擇，也是尊重台灣是獨立的，而台灣對於統一與否進行公投，也代表台灣是有主權的，自己是希望維持台灣主權獨立的情況下，勸導中共走這樣一條路，他曾經努力很久，中國許多學者也對此認同，因為除了讓台灣公民投票外，想不出任何和平統一的方式。但是中共對台政策一位很有影響能力的人告訴他，這個構想不錯，但是一艘大船要轉彎，需要很長時間的。

曹興誠強調，不過，在2019年看到中共對香港的殘暴污辱鎮壓，甚至安排黑道來對付市民，無差別拿棍棒打擊，就覺得中國共產黨是不能夠信任的，他們講的任何話都是騙人的，例如當年信誓旦旦說「香港50年不變」，結果20年就變了。

他細數，中共不僅強力壓制民主運動，香港行政權已經被拿走了，梁振英、林鄭月娥根本就是中共地下黨員，還培養一堆吸中國奶水長大的「親共」立法會議員，更嚴重侵犯香港司法權，想整誰就可以直接抓走，對行政、立法、司法取得全面控制。

曹興誠痛批，中共本質就是流氓，從蘇聯那邊學到暴力、說謊，更加上無法無天的階級鬥爭，完全就是流氓政權，中華人民共和國是一個偽裝成國家形式的黑社會組織，所以在台灣有人說什麼「中國人不打中國人」，實在非常可笑！

曹興誠舉例，文化大革命時，被鬥爭的國家主席劉少奇是不是中國人，被逼到蒙古墜機的林彪是不是中國人，連最親密戰友都隨時可以翻臉鬥死鬥臭，你台灣人說是中國人，它就不會打？這是非常愚蠢的，所以不要再講什麼統一大業，認同統一大業都是腦殘，統一是帝王大業，永遠是老百姓的災難。

他直指，台灣人很多人不敢斥責中共，還以為只要不講台獨，中國就不會怎麼樣，現在是任何台灣人只要不贊成統一，都會被中共定義成台獨，很多人去了中國被洗腦，所以今天認知戰就很重要，台灣人不要受騙。

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