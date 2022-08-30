曹興誠回復中華民國國籍 林靜儀：相較夏立言高下立判

立法院民進黨團新任書記長郭國文（中）、副幹事長黃世杰（右）、林靜儀（左）今共同舉行記者會。（記者謝君臨攝）

2022/08/30 12:16

〔記者謝君臨／台北報導〕聯華電子創辦人曹興誠擬於9月1日上午10時在立法院舉行國際記者會，說明他回復中華民國國籍、放棄新加坡國籍的心路歷程，並公告他捐出30億元的幾個重要計畫。對此，立法院民進黨團副幹事長林靜儀表示，曹董事長令人感動又感佩，相較於國民黨副主席夏立言在國際緊張局勢下前往中國，高下立判。

林靜儀今（30）日於民進黨團記者會中，針對曹興誠擬舉行國際記者會一事發表看法。她說，曹董事長宣佈回復中華民國國籍，令人感動、感佩，這段期間台灣受到中國的軍事壓力，明確看到國際社會對台灣的支持和肯定；當然這麼指標性的產業界前輩，他做了這樣的抉擇，相信對國內會造成明確鼓勵和肯定的態度。

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林靜儀說，不論出身為何，我們生活在這塊土地上，這就是我們的國家，站在這塊土地上和大家一起打拚，相信是大家最能接受的共識，我們也非常敬佩曹董事長在前一段時間捐了30億元協助國防，用行動證明他和台灣站在一起；這更加凸顯了上週夏立言在國際緊張局勢、全世界關注台灣和區域的狀況下，依然到中國去，且違背當初他所說的，還是和統戰官員見面，「我相信高下立判！」

林靜儀表示，非常感謝也非常肯定，相信台灣有越來越多像曹董事長一樣，和台灣站在一起、和所有台灣人站在一起、和國家價值站在一起的人。

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