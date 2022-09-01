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    首頁　>　政治

    反共保鄉！曹興誠將投入4億元 訓練30萬名「實彈」神射手

    前聯電董事長曹興誠1日召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土。（記者劉信德攝）

    前聯電董事長曹興誠1日召開國際記者會出示身分證，宣布恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍，並表示從此可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土。（記者劉信德攝）

    2022/09/01 13:12

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日宣布，正式發動「保鄉神射-台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，計畫在一年內促其成為事實，在第一階段後，期待全台各地憂國人士及地方政府，在「本鄉人保本鄉土」認知下擴展至台灣全國，總目標是訓練出30萬名平民神射手。

    前哨預策創辦人范疇表示，面對中共的不斷武力威脅，是時候從安逸和無感中覺醒了，這也是所有熱愛自由的國家警醒的時刻了!若不即時以行動支持台灣的安全及領土，對世界的後果極其嚴重，全球秩序將不保。這點應該明確讓各國知曉，「世界秩序之存亡，與台灣的國安及領土完整，乃一體之兩面」。

    范疇指出，相信促成這種警覺性的最有效途徑，無論對台灣公民還是世界人民，就是提升台灣平民保護自己鄉土的武裝能力，例如射擊。在數位化時代，射擊能力似乎有點老派，但是平民能夠舉起槍枝、準確射擊這件事本身，背後表的心理強度和意志力，就足以弱化敵人對你土地的覬覦之心。

    范疇提及，對台灣而言，底層邏輯是非常清晰的，敵方若軍事入侵台灣，就必須佔領每一寸的台灣領土；只要有一部份台灣人在他所居的區域內拒絕被佔領，敵方的入侵就完全失去意義了，而且還可能導致敵方自己政權的整體垮台。

    范疇說明，因此，我們發動「保鄉神射-台灣入實彈神射手訓練專案」，在曹興誠所捐助的4億元台幣的啟動預算下，期待在一年內促其成為事實，在這第一階段後，期待全台各地方的憂國人士及地方政府在「本鄉人保本鄉土」認知下，擴展至台灣全國，總目標是訓練出30萬名平民神射手。

    他指出，由於專業實彈靶場需要一個完善、安全的運作環境，期待國軍、警界對此平民行動加支持。若需要法規方面的補充，也期待中央及地方立法人士以行動支持。畢竟平民和軍警、行政和立法，大家都同在一條船上。在進行此專案同時，也將通過現有的半專業靶場，培育射擊技能，期待能夠與軍警的現有設施之間，出現創造性的結合。

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