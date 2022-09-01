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    曹興誠宣布投入10億元 訓練30萬平民神射手、300萬「黑熊勇士」

    前聯電董事長曹興誠今日召開國際記者會宣布，恢復了中華民國台灣國籍。（記者劉信德攝）

    前聯電董事長曹興誠今日召開國際記者會宣布，恢復了中華民國台灣國籍。（記者劉信德攝）

    2022/09/01 10:35

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日召開國際記者會宣布，將投入10億元，正式啟動兩個行動計劃，第一個計畫「保鄉神射-台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，總目標是訓練出30萬名平民神射手。第二個計劃要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，可以和國軍戰士配合，並組成沒有漏洞的全民防衛。

    曹興誠表示，「今天我很興奮，因為我恢復了中華民國台灣國籍，放棄了新加坡國籍。從此我可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起，對抗中共侵略、保衛國土，讓台灣永遠和美國一樣，成為自由之地和勇者之郷，The land of the free and the home of the brave」。

    曹興誠指出，6月7日、中國前環球時報總編輯胡錫進宣稱，解放軍如攻入台灣將殺光「台獨」，不留活口。今年5月，中國駐法大使沙野也狂言，中國統一台灣後，將對台灣人「再教育」。所謂再教育，就是對百姓不斷地虐待折磨，讓他們以後只知服從，不敢反抗。

    曹興誠批評，在21世紀的今天，大量中共官員公然叫囂要對台灣兩千萬人進行屠洗腦，完全無視反人類罪和戰爭罪，實在非常病態。他們提出的理由也極其荒唐。他們說來台灣殺人，是為了保護他們的領土台灣，問題是台灣從來沒有被中共管轄過，怎麼會變成他們的領土？針對這個問題，中共的說法更為可笑，他們稱台灣「自古」就是中國領土。

    曹興誠提及，台灣原住民住在台灣已經超過4000年，閩南人住在台灣也超過了350年，中華民國已經存在了111年，中華人民共和國存在才不過73年，台灣怎麼「自古」變成中華人民共和國的領土？這種不顧史實的胡言亂語，也只有專制體制下的腦殘才說的出來。

    他強調，所以中共如果對台動武就是明目張膽的侵略，就是蓄意屠殺，就是惡性觸犯戰爭罪和反人類罪。面對中共的窮兇極惡、囂張跋扈，台灣人的同仇敵愾已經被燃起。今天要介紹兩個行動計劃，一個要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士，稱之為「黑熊勇士」，可以和國軍戰士配合，組成沒有漏洞的全民防衛。這個計劃，他會資助6億元，使其加快推廣，盡速達成目標。

    並說明，另一個計劃是訓練30萬名民間神射手，稱之為「保鄉神射」，這個計劃需要協調軍方、警方和各個縣市政府，加上民間組織合力推動。這個計劃所需的費用，如果各單位暫時預算不足，他願意提供4億元以排除困難，使之快速啟動。

    他指出，這兩個計劃，可以加強我們的防衛力量，宣示我們全民皆兵、抵抗侵略的決心。我們知道過去70多年，中共時時刻刻都想佔領台灣；他們到現在還沒有這麼做，是因為他們沒有實力。

    曹興誠說，近年中共的戰狼外交引起自由世界的厭惡，在新科技上開始對中共封鎖、防範，導致他們攻佔台灣的相對實力，未來只會減弱，不會增強。例如華為，過去不可一世，現在已經消聲匿跡。相反地，台灣無人機、半導體等科技實力，如果能夠善加整合、軍民加強合作，加上美國的關鍵技術支援，台灣未來絕對具有單獨擊潰共軍來犯的實力，根本無需請他派兵來援。

    曹興誠表示，以中共未來只能期望台灣內亂而自我癱瘓。他們會支援地痞流氓到處滋事，或暗助台灣一些品行低劣的名嘴、政客，散播失敗主義、投降主義，以造謠、挑撥、毀謗的方式來破壞台灣人民團結、削弱台灣人民的鬥志。

    曹興誠指出，訓練出來的300萬黑熊勇士和30萬「保鄉神射」，以及其他許多類似計劃，可以在心裡和技術上協助台灣年輕人為抗共保台的堅定力量，粉碎中共從内部癱瘓台灣的圖謀。

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