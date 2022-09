曹興誠宣布投入10億元 訓練30萬平民神射手、300萬「黑熊勇士」

前聯電董事長曹興誠今日召開國際記者會宣布,恢復了中華民國台灣國籍。(記者劉信德攝)

2022/09/01 10:35

〔記者陳鈺馥/台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日召開國際記者會宣布,將投入10億元,正式啟動兩個行動計劃,第一個計畫「保鄉神射-台灣反入侵實彈神射手訓練專案」,總目標是訓練出30萬名平民神射手。第二個計劃要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的「黑熊勇士」,可以和國軍戰士配合,並組成沒有漏洞的全民防衛。

曹興誠表示,「今天我很興奮,因為我恢復了中華民國台灣國籍,放棄了新加坡國籍。從此我可以和所有勇敢的台灣同胞站在一起,對抗中共侵略、保衛國土,讓台灣永遠和美國一樣,成為自由之地和勇者之郷,The land of the free and the home of the brave」。

請繼續往下閱讀...

曹興誠指出,6月7日、中國前環球時報總編輯胡錫進宣稱,解放軍如攻入台灣將殺光「台獨」,不留活口。今年5月,中國駐法大使沙野也狂言,中國統一台灣後,將對台灣人「再教育」。所謂再教育,就是對百姓不斷地虐待折磨,讓他們以後只知服從,不敢反抗。

曹興誠批評,在21世紀的今天,大量中共官員公然叫囂要對台灣兩千萬人進行屠洗腦,完全無視反人類罪和戰爭罪,實在非常病態。他們提出的理由也極其荒唐。他們說來台灣殺人,是為了保護他們的領土台灣,問題是台灣從來沒有被中共管轄過,怎麼會變成他們的領土?針對這個問題,中共的說法更為可笑,他們稱台灣「自古」就是中國領土。

曹興誠提及,台灣原住民住在台灣已經超過4000年,閩南人住在台灣也超過了350年,中華民國已經存在了111年,中華人民共和國存在才不過73年,台灣怎麼「自古」變成中華人民共和國的領土?這種不顧史實的胡言亂語,也只有專制體制下的腦殘才說的出來。

他強調,所以中共如果對台動武就是明目張膽的侵略,就是蓄意屠殺,就是惡性觸犯戰爭罪和反人類罪。面對中共的窮兇極惡、囂張跋扈,台灣人的同仇敵愾已經被燃起。今天要介紹兩個行動計劃,一個要在3年內訓練出300萬名積極協助區域防衛的民間勇士,稱之為「黑熊勇士」,可以和國軍戰士配合,組成沒有漏洞的全民防衛。這個計劃,他會資助6億元,使其加快推廣,盡速達成目標。

並說明,另一個計劃是訓練30萬名民間神射手,稱之為「保鄉神射」,這個計劃需要協調軍方、警方和各個縣市政府,加上民間組織合力推動。這個計劃所需的費用,如果各單位暫時預算不足,他願意提供4億元以排除困難,使之快速啟動。

他指出,這兩個計劃,可以加強我們的防衛力量,宣示我們全民皆兵、抵抗侵略的決心。我們知道過去70多年,中共時時刻刻都想佔領台灣;他們到現在還沒有這麼做,是因為他們沒有實力。

曹興誠說,近年中共的戰狼外交引起自由世界的厭惡,在新科技上開始對中共封鎖、防範,導致他們攻佔台灣的相對實力,未來只會減弱,不會增強。例如華為,過去不可一世,現在已經消聲匿跡。相反地,台灣無人機、半導體等科技實力,如果能夠善加整合、軍民加強合作,加上美國的關鍵技術支援,台灣未來絕對具有單獨擊潰共軍來犯的實力,根本無需請他派兵來援。

曹興誠表示,以中共未來只能期望台灣內亂而自我癱瘓。他們會支援地痞流氓到處滋事,或暗助台灣一些品行低劣的名嘴、政客,散播失敗主義、投降主義,以造謠、挑撥、毀謗的方式來破壞台灣人民團結、削弱台灣人民的鬥志。

曹興誠指出,訓練出來的300萬黑熊勇士和30萬「保鄉神射」,以及其他許多類似計劃,可以在心裡和技術上協助台灣年輕人為抗共保台的堅定力量,粉碎中共從内部癱瘓台灣的圖謀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法