首波政見內容濃濃「柯式風格」 黃珊珊：有利市民政策就繼續做

台北市長參選人黃珊珊1日提出「首都計畫雙軸線」政見，說明她參選的市政願景。（記者張嘉明攝）

2022/09/01 11:48

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今公布首波政見，提出改造淡水河沿岸萬華、大同區的「艋大大計畫」、忠孝東路漫步道、串連花博及士林區的「城北光鏈大道」、關渡亞運主題公園、大圓山升級計畫等想法，然政策內容仍有濃濃「柯文哲風格」；對此，黃珊珊表示，市政建設有延續性，重點不在「柯規黃隨」，而是對市民有利、該做的事情就要繼續執行，不會因誰做的而刻意迴避。

黃珊珊今以「首都進化雙軸線」為主題公布首波政見，奠基於台北市長柯文哲任內推動的東西區門戶計畫、大眾運輸導向發展（TOD）等政策發針，推出「軸線翻轉，東西匯集」、「光耀縱軸，南北串連」、「大圓山升級計畫」三大面向。

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在東西匯集上，黃珊珊指出，淡水河沿岸的萬華、大同區為台北最早發展也是當前最老舊地方，而台北市長柯文哲任內推動青年社宅、第一漁果市場、環南市場改建等，後續還須將周邊環境回歸水岸再生，因此將提高當地都更容積獎勵為2倍，並以艋舺、大龍峒、大稻埕河岸沿線進行規劃改造，「不能輸給對面的蘆洲、板橋」。

此外，因南港區快速發展、以中央研究院為中心的生技產業日益蓬勃，也使東區更為擁擠，黃珊珊提出打造「忠孝東路漫步道」，讓上下班人流在離開大眾運輸工具後15分鐘內即可抵達目的地，且搭配東區商圈的振興，成為能夠散步、逛街、購物的「台灣版香榭大道」。

南北串連方面，黃珊珊指出，目前在捷運中山站、雙連站沿線的淡水線綠廊道計畫促成周邊商圈發展，但從圓山站花博園區到劍潭站間卻因基隆河而存在斷點，未來將打造串連兩邊的陸橋「城北光鏈大道」，並進而延伸至芝山、關渡，且將改造捷運站，透過「打開捷運站」結合社區與商業，成為生活與休閒中心。

此外，台北市爭取舉辦2038年亞運，黃珊珊表示，將打造關渡主題園區，包括關渡運動公園、北士科運動基地、社子島水上運動中心。但當前社子島開發爭議未解，黃珊珊說，今年將把區段徵收計畫送至中央核定，地方不同意見仍會持續溝通，但整體計畫仍要看多數人利益，且社子島內原就有水域規劃，且未來爭取舉辦亞運也勢必要有水上運動基地。

而延續柯文哲的無圍牆博物館，黃珊珊推出「城南羅斯福計畫」，以台灣大學、師範大學、台灣科技大學、寶藏巖、紀州庵等學術藝文區域為核心，沿新店溪改造交通動線、增設廣場等，打造比擬巴黎左岸的「台北右岸」；至於「南方公園」計畫則延續柯市府三貓計畫，打造適合全齡休憩空間、改造貓空商圈，再結合貓纜及動物園等，成為以電動運具生活遊憩的淨零碳排示範區。

此外，因應未來捷運環狀線路網，黃珊珊提出「大圓山升級計畫」，將結合新生公園、目前正興建的北美館二期、花博園區改造為台北未來館等區域，後續延伸至大佳河濱公園，甚至未來若松山機場遷建後也可納入，成為結合產業服務、人文藝術、運動休憩、生態景觀、歷史文化的「首都中央公園」。

然儘管黃珊珊提出施政願景，但內容仍有濃濃「柯式風格」，似坐實對手稱難甩柯文哲陰影的批評；對此，黃珊珊回應，市政建設有延續性，對的、該做的事情就要繼續執行，重點不在「柯規黃隨」，而是任何有利於市民、對的政策就應繼續執行，不會因誰做的而刻意迴避。

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