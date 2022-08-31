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    首頁　>　政治

    柯文哲陪同登記參選 黃珊珊下戰帖：每週1場政策辯論

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊，在台北市長柯文哲率領民眾黨台北市議員參選人的陪同下，前往台北市選舉委員會，登記參選台北市長，會前並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊，在台北市長柯文哲率領民眾黨台北市議員參選人的陪同下，前往台北市選舉委員會，登記參選台北市長，會前並接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2022/08/31 11:16

    〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今在台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲陪同下，率民眾黨議員參選人完成參選登記；黃珊珊表示，近來許多政治口水、抹黑，令台北市民感到厭倦，因此鄭重向對手「下戰帖」，喊話每週進行一次公開政策辯論會，站上辯論台、讓市民選擇誰是最適合的市長人選。

    本週為年底9合1選舉參選登記，今為吉日良辰、登記大爆發；民進黨參選人陳時中今早率先前往台北市選委會登記，黃珊珊及民眾黨緊隨在後，在柯文哲率領下大陣仗前往登記。

    黃珊珊表示，登記參選意味比賽正式開始，希望各參選人都能拿出政見並進行政策討論，不要再以口水或操作藍綠惡鬥、棄保等方式不斷抹黑，而自己將延續現在台北市政府沒有顏色、一視同仁的施政理念，將台北市優良政治文化延續下去，再重申「終結藍綠惡鬥就是讓黃珊珊當選。」

    黃珊珊也對對手「下戰帖」，提出由具有公信力的媒體每週舉辦一次市長政策辯論會，不論是社宅、公安、交通等議題都可公開討論，喊話大家站上辯論台、提出自己的政策理念，別再隔空喊話，透過直接辯論讓高水準的市民判斷誰是最適任的台北市長人選。

    黃珊珊再指出，操作棄保或藍綠對立都是污辱台北市民智慧，每個選民都是自己的主人，而目前未看到其他參選人對台北市未來整體發展提出具體願景，因此明天將會舉辦首場政策記者會，說明對未來台北市的規劃，也希望對手們能以台北未來願景展開辯論。

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