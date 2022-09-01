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    向藍綠對手下戰帖 黃珊珊：每週一場政策辯論

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）昨日在多位民眾黨市議員參選人陪同下，前往台北市選委會登記參選。（記者廖振輝攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊（中）昨日在多位民眾黨市議員參選人陪同下，前往台北市選委會登記參選。（記者廖振輝攝）

    2022/09/01 05:30

    〔記者鄭名翔、蔡思培、盧賢秀、蔡亞樺／綜合報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨在台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲陪同下，率民眾黨議員參選人完成參選登記；黃珊珊表示，近來許多政治口水、抹黑，已令台北市民感到厭倦，因此向對手「下戰帖」，喊話每週進行一次公開政策辯論會，一起站上辯論台、讓市民選擇誰是最適合的市長人選。

    黃珊珊表示，登記後也意味比賽正式開始，希望各組參選人都能提出政見並進行政策討論，勿再不斷以政治口水操作藍綠惡鬥或棄保。她主張由具公信力的媒體於每週舉辦一次市長政策辯論會，針對社宅、公安、交通等議題公開討論，讓高水準的市民判斷誰是最適任的市長人選。

    兩陣營願討論政策

    對於黃珊珊下戰帖，民進黨參選人陳時中競選總幹事吳思瑤表示，陳時中每週均提出政見，對手若願回歸正軌討論政策，「我們再樂見不過。」

    國民黨參選人蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫回應，過去市長選舉均有一至兩場公辦辯論，希望依循傳統，對於政策絕對抱持正向討論。

    親民黨主席宋楚瑜昨天到基隆市陪同黨提名的市議員參選人登記，被問到會不會替黃珊珊站台助選？宋表示，如果黃是以親民黨的身分登記，他義不容辭助選，不過他和台北市另外兩位市長參選人也有交情，如果只為一人站台，豈不是得罪其他兩人？所以他暫時不會做決定，要看黃在競選期間提出什麼樣的政見。

    柯文哲受訪則說，宋楚瑜跟綠營、蔣家、國民黨有關係，跟黃珊珊關係也很好，不要給人家壓力，會持續爭取宋的支持。

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