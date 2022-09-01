民調支持度57.6％ 黃偉哲：戒慎恐懼、臨淵履薄

崑山科技大學公共關係曁廣告系量化研究中心公布台南市長選舉民調結果，現任市長黃偉哲（前排中）獲得57.6%的支持度。（圖由台南市政府提供）

2022/09/01 12:37

〔記者劉婉君、蔡文居／台南報導〕年底市長選舉倒數不到90天，崑山科技大學公共關係曁廣告系量化研究中心公布最新的台南市長選舉民調結果，5位參選人中，爭取連任的黃偉哲獲得57.6%的支持度、國民黨提名的謝龍介為14.5%。

黃偉哲獲悉民調結果，他表示，戒慎恐懼、臨淵履薄，選舉就像打棒球一樣，沒有到9局下，還無法知道結果。

請繼續往下閱讀...

崑山科技大學公共關係曁廣告系量化研究中心指出，此次民調結果，林義豐獲得3.5%的受訪者支持、許忠信1.5%、商毓芳0.2%，黃偉哲的支持度明顯領先達4成以上。

研究團隊表示，以政黨支持資料交叉分析後發現，民進黨籍的黃偉哲獲得9成以上民進黨支持者力挺，在中立選民中也大幅勝出，以4成領先謝龍介的1成3，即便是國民黨支持者中，也有近2成挺黃偉哲；此外，在台灣基進黨支持者中，也有高達8成1挺黃偉哲。

研究團隊從選民結構觀察，不論男性或是女性選民，黃偉哲都獲得逾5成支持，謝龍介在男性或女性選民支持度都低於2成，而20到70歲以上族群，均有5成以上選民支持黃偉哲連任。

此次民調由崑山科大公廣系教授兼國際學院長莊岳峰擔任研究計畫主持人，執行時間為8月18日至22日，對象為戶籍設於台南市年滿20歲民眾，共訪問1312份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差維持正負3%以內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法