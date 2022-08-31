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    13名檢察官調司法行政職 8/31一起亮相

    調法務部辦事檢察官葉詠嫻。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官葉詠嫻。（記者錢利忠攝）

    2022/08/31 16:54

    〔記者吳政峰／台北報導〕8月31日為今年司法機關年度大調動之日，共有13名檢察官調法務部擔任行政職，其中9人為調部辦事，4人則是擔任主管職。同日，13人一同亮相，說明未來承辦的業務走向，法務部長蔡清祥期許他們轉換跑道後發揮專業，繼續替司法盡一份心力。

    綜合規劃司副司長廖江憲（司法官學院34期結業）升任參事，負責協助法務部推動相關法制作業；廉政署主秘簡美慧（38期）升任檢察司副司長，處理擬制刑法等重大法案；高檢署書記官長陳佳秀（37期）歸建台北地檢署後，升任保護司副司長，負責犯罪被害人保護等相關業務；高檢署檢察官古慧珍（39期）歸建北檢後，升任綜合規劃司副司長，處理司法改革。

    另有9位檢察官調法務部辦事，其中5位主任到檢察司服務，分為新北地檢署的張靜薰（48期），負責人事業務；新北檢的李秀玲（48期），負責毒品、組織犯罪、槍砲；新北檢的黃育仁（44期）調北檢後，再調部辦事，負責國民法官與營業秘密；屏東地檢署的陳怡利（42期）調北檢後，再調部辦事，負責刑法；金門地檢署的李仲仁（50期）調台南地檢署後，再調部辦事，負責死刑與民生犯罪。

    其他4位則為檢察官，其中3位調國際及兩岸法律司服務，分為北檢的楊思恬（52期），負責大洋洲、非洲與東歐事務；北檢的葉詠嫻（53期）負責亞洲；北檢的翁珮嫻（37期）負責經貿。另一位調法制司服務，由北檢的陳思荔（54期）出任，負責人權業務。

    蔡清祥肯定13名新血的過往專業，也期許他們在調司法行政這段期間，能夠繼續盡心盡力，替司法與人民謀福。

    調法務部辦事檢察官楊思恬。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官楊思恬。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官張靜薰。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官張靜薰。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官黃育仁。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官黃育仁。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官葉陳怡利。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官葉陳怡利。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官李仲仁。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官李仲仁。（記者錢利忠攝）

    新任綜合規劃司副司長古慧珍。（記者錢利忠攝）

    新任綜合規劃司副司長古慧珍。（記者錢利忠攝）

    新任檢察副司長簡美慧。（記者錢利忠攝）

    新任檢察副司長簡美慧。（記者錢利忠攝）

    新任保護司副司長陳佳秀。（記者錢利忠攝）

    新任保護司副司長陳佳秀。（記者錢利忠攝）

    調法務部辦事檢察官陳思荔。（記者吳政峰攝）

    調法務部辦事檢察官陳思荔。（記者吳政峰攝）

    調法務部辦事檢察官李秀玲。（記者吳政峰攝）

    調法務部辦事檢察官李秀玲。（記者吳政峰攝）

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