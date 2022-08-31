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    警政署汰補子彈經費增9719萬 明年預算逾2.1億

    內政部明年度預算書指出，警政署汰補員警執勤及訓練用子彈經費提高逾9719萬元，增加約1.8倍，至2億1837萬餘元。（資料照）

    內政部明年度預算書指出，警政署汰補員警執勤及訓練用子彈經費提高逾9719萬元，增加約1.8倍，至2億1837萬餘元。（資料照）

    2022/08/31 13:28

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台南市日前兩名員警執勤時遭殺害案，引起國人對警察配槍、子彈的關注。內政部明年度預算書指出，警政署汰補員警執勤及訓練用子彈經費提高逾9719萬元，增加約1.8倍，至2億1837萬餘元，針對監察院審計部上月指出的缺乏女警用防彈背心問題，警政署也特別編列逾131萬預算進行分析與研究。

    內政部明年度的強化警用裝備、車輛等後勤業務預算為2億4109萬6000元，比去年度增加1億38萬6000元，增列女性員警防彈衣商品分析及政府採購策略委託研究計畫經費131萬4000元，汰補員警執勤及訓練用子彈經費也增加9719萬1000元，至2億1837萬3000元，購置PPQ M2型手槍零件經費則增加83萬5000元，至339萬7000元。

    此外，在強化警備應變措施、社會治安維護及國際警察合作預算上，也從去年的3億9754萬餘元，增加1億多元，至5億1934萬9000元，主要增列項目為第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉治安維護專案期前整備工作預算3645萬4000元，與公投治安維護預算8215萬1000元。

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