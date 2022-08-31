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    前國民黨基隆市黨部主委黃希賢以無黨籍登記參選市長

    前國民黨基隆市黨部主委黃希賢登記參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    前國民黨基隆市黨部主委黃希賢登記參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    2022/08/31 12:36

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕前國民黨基隆市黨部主委黃希賢，今天以無黨籍身分登記參選基隆市長，他以行動「破除所有惡毒的謠言，不會被摸頭」，他希望沈默的大眾能夠勇敢站出來，他將結合第三勢力為基隆打拚。

    黃希賢在父親與妻子等人的陪同下前往基隆市選舉委員會登記參選，黃希賢說，他沒有政黨的奧援，只有計程車司機的老父親及太太陪同。但是在他身上看到「堅持」。

    黃希賢說，他從小就是貧寒的七堵囝仔，自己到處打工、謀職，自食其力、白手起家，從1名六堵搬運工、加油打工仔、計程車運將，變成經營海運公司的企業家，一直以來就是「堅持到底」4個字支撐著他，「化不可能為可能」。

    「綠的只會挺抄襲、藍的又不成器！」藍綠對立、惡鬥，受傷害最大的是人民，現在還有很多人不表態，他不畏藍綠強勢夾擊、打壓、造謠，他希望沈默的大眾站出來。

    「選擇最務實的黃希賢，給你們最不一樣的新基隆！」黃希賢說，他在今年1月起便端出牛肉，包括興建海水淡化廠、推行「基隆通」台鐵國道客運1280月票、全市國中小營養午餐免費、打造亞洲最佳宜居城市，發展「基隆333」觀光、產業、創生，他的政見最務實，比起對手傳統大撒幣、畫大餅，以及除了延續卻了無新意的政策，來得更切實際。

    黃希賢以無黨籍身分登記參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

    黃希賢以無黨籍身分登記參選基隆市長。（記者盧賢秀攝）

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