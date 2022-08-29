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    謝國樑推多元族群政策第3部曲 提升客家文化在地量能

    國民黨基隆市長提名人謝國樑今天推出多元族群政策第三部曲，謝國樑表示，基隆無客家文化發展的重點區域，期望比照新北「哈客館」模式，運用公私協力，建置客家據點，推廣客家活動。（圖由謝國樑競選辦公室提供）

    國民黨基隆市長提名人謝國樑今天推出多元族群政策第三部曲，謝國樑表示，基隆無客家文化發展的重點區域，期望比照新北「哈客館」模式，運用公私協力，建置客家據點，推廣客家活動。（圖由謝國樑競選辦公室提供）

    2022/08/29 14:50

    〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長提名人謝國樑今天推出多元族群政策第三部曲，謝國樑表示，基隆無客家文化發展的重點區域，期望比照新北「哈客館」模式，運用公私協力，建置客家據點，結合客語教學、客家節日與技藝課程，配合七堵瑪陵坑客庄節日，打造更有深度、更新創的客家藝文環境。

    謝國樑推出多元族群政策三部曲，25日公布的首部曲為「安居港都，原民生活全面升級」，26日公布第二部曲「國際友善港都『新』聲音，文化傳承創造雙贏」，今天推出第三部曲「注入新思維，提升客家文化在地量能」。

    謝國樑表示，基隆客家人口約4萬6千人，佔基隆總人口的12%。客家族群的權益與文化發展不可忽視，傳統客家文化必須妥善保存，客家技藝及客語則須好好傳承，發揚客家之美。

    謝國樑說，未來他當選基隆市長，會讓客家事務的專責單位更完善，並親自主持族群事務會議，期望客家事務專責單位作為與民眾溝通橋樑，與基隆市客家八音協會、文化協會、同鄉會、藝文發展協會等民間團體如合作，共同促進客家文化發展與提升客家族群權益。

    謝國樑認為，大眾對於客家的印象通常僅限於客家花布、客家小炒、勤儉美德，其實客家之美還有特色建築、習俗、音樂及美食尚未被發揚，期望透過振興客庄社區藝文產業，讓更多人看見客家之美。

    基隆相對於苗栗、新竹等地區較無客家文化發展的重點區域，謝國樑期望比照新北「哈客館」模式，凝聚基隆客家族群的力量，打造更有深度、更新創的客家藝文環境。

    謝國樑構想包括協助業者品牌行銷，發展客家市集活動，廣邀客家美食及手做小物出攤，同時把握桐花季節，在七堵瑪陵坑推出系列活動，讓基隆人或外地人都能看見基隆客家之美。

    謝國樑說，根據客委會調查，新世代的客家族群對於客語相對陌生，客家民眾的客語能力逐年降低。若擔任市長將打造客語友善環境，結合數位科技讓年輕世代對客語更感興趣，也會透過舉辦客語比賽，包含影像徵件、客語新詩、歌唱比賽，提升客語聲望。

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