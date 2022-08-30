監控共艦遭中國漁船嗆聲「打他」 成功級艦長：不理會無理取鬧

海軍張騫軍艦艦長李光平。（記者涂鉅旻攝）

2022/08/30 17:35

〔記者涂鉅旻／澎湖報導〕中共解放軍本月迄今頻進行對台軍演，為慰勞捍衛台海第一線安全的官兵辛勞，總統蔡英文今日特別視導澎湖駐軍，並頒發加菜金。海軍成功級巡防艦張騫艦（PFG-1109）艦長李光平回憶道，我國艦艇於中共軍演前於海上執行任務時，有時候會遭遇中國籍小漁船挑釁說：「打他、不要多話」，但這種無理取鬧的發言，我方不會理會。

解放軍自8月4日起以美國眾議院議長裴洛西訪台為由，對台進行針對性軍演迄今，不僅軍機幾乎每天逾越台海中線，軍艦也在台灣周遭海域頻繁活動。李光平表示，針對這次任務，官兵很高興能夠在國家需要時勇往直前，接獲任務後都能夠秉持努力向前的決心，完成啟航前準備。

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李光平表示，我國海軍在海上執行任務時，於無線電話中與中共艦艇有多次相互警告，雖能夠知道對方的立場，但我方無法認同。特別是，有時候在軍演前，於附近海域作業的中國籍小漁船，甚至還挑釁的說：「打他、打他、不要多話」，針對這種近乎無理取鬧的發言，我方在無線電中不會理會。

除了緊張對峙情形，李光平也提及一些溫馨花絮，他說，當我國軍艦靠港之後，船上有一位家住屏東牡丹鄉的油機中士，母親用族語溫柔地說，「你平安回來了，我感到很開心」。

蔡英文今日前往駐守澎湖的「天駒部隊」以及海軍146艦隊視導、慰勉，並頒發加菜金向官兵打氣。

總統向146艦隊頒發加菜金。（記者涂鉅旻攝）

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