贈吳釗燮「大項鍊伊利薩里勳章」 瓜國外長：表彰為人類貢獻

外交部長吳釗燮接受瓜地馬拉外長步卡羅頒贈「大項鍊伊利薩里勳章」。（外交部提供）

2022/08/30 16:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）正訪問台灣，今天代表瓜地馬拉政府頒贈外交部長吳釗燮「大項鍊伊利薩里勳章」（Orden Antonio José de Irisarri en el Grado de Gran Collar）。步卡羅分享，「大項鍊伊利薩里勳章」表彰「做正確的事、捍衛主權、為人類貢獻」的精神，正是蔡總統及吳部長傳承給下一代的榜樣；兩人今也簽署兩國外交部「外交人員訓練及交流合作協定」，開啟合作新篇章。

中美洲友邦瓜地馬拉外交部長步卡羅於8月29日至9月2日率團訪問台灣，訪問期間晉見蔡英文總統，拜會外交部長吳釗燮；訪團也將拜會陸委會、國際合作發展基金會及中華民國對外貿易發展協會，並參訪外交部外交及國際事務學院、國防大學，高雄軟體園區、故宮博物院等文經設施。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮今天設宴款待步卡羅訪團，並共同簽署「中華民國（台灣）外交部與瓜地馬拉共和國外交部外交人員訓練及交流合作協定」。吳釗燮指出，協定開啟兩國外交部合作的新篇章，也為未來兩國外交人員的培訓與交流奠定良好的合作基礎，將可增進兩國外交人員的相互瞭解與友好合作關係。

此外，吳釗燮亦感謝步卡羅外長自今年2月就任以來對台灣的堅定支持，以及深化台瓜兩國邦誼的卓越貢獻，吳釗燮並代表我國政府頒贈步卡羅「大綬景星勳章」。吳指出，面對中國不斷升高對台灣的軍事威脅，瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）及瓜國外交部都在第一時間公開力挺台灣，我國政府與人民表達由衷的謝忱。

步卡羅對訪台期間的熱情接待表達誠摯謝意，並代表瓜國政府頒贈吳釗燮「大項鍊伊利薩里勳章」。步卡羅分享，「大項鍊伊利薩里勳章」表彰「做正確的事、捍衛主權、為人類貢獻」的精神，正是蔡總統及吳部長傳承給下一代的榜樣；另經由所簽署的兩國外交人員合作協定，將深化台瓜兩國外交人員深入瞭解及共同協作。

步卡羅強調，此行除傳達瓜地馬拉與台灣休戚與共的堅定情誼，更對台灣長期提供瓜國各項援助合作表示感謝，也期盼台瓜兩國繼續攜手共創美好未來。

對於獲頒瓜國「大項鍊伊利薩里勳章」，吳釗燮表示，這不僅是他個人及外交部的榮耀，更是台瓜兩國邦誼友好的象徵。外交部表示，瓜地馬拉是我國在中美洲的重要友邦，兩國共享民主、自由及人權等普世價值，瓜國長期堅定支持台灣參與國際組織、會議與活動；兩國在各項領域合作密切，成果深獲瓜國政府及人民肯定。

外交部長吳釗燮與瓜地馬拉外交部長步卡羅共同簽署「中華民國（台灣）外交部與瓜地馬拉共和國外交部外交人員訓練及交流合作協定」。（外交部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法