蔡英文：瓜地馬拉第一時間反對中國軍演 令人感動

蔡英文總統特別感謝瓜地馬拉月初在台灣面臨中國軍事威脅的第一時間即發表聲明仗義執言，溫暖又堅定的舉定令人感動。（取自總統府直播）

2022/08/30 12:26

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統上午在總統府接見中美洲友邦瓜地馬拉新任外交部長步卡羅（Mario Búcaro）率領的訪團，蔡英文總統特別感謝瓜地馬拉月初在台灣面臨中國軍事威脅的第一時間即發表聲明仗義執言，溫暖又堅定的舉定令人感動，面對全球威權主義的擴張，民主陣線盟友應持續合作。

蔡總統表示，中華民國台灣是步卡羅外長上任後第一個亞洲之行的國家，大家的到來充分展現台瓜深厚情誼，瓜地馬拉是台灣在中美洲重要的友邦，我們共享民主自由的普世價值，也持續在各領域深化、合作交流。自從台瓜自由貿易協定生效以來，兩國雙邊經貿往來有很大的突破。

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蔡總統指出，這幾年面對疫情挑戰，瓜地馬拉對台出口依然呈現上升趨勢，尤其瓜國盛產的海鮮、咖啡跟冷凍酪梨等優質產品都深受台灣人喜愛，全球進入後疫情時代，台灣會持續跟瓜地馬拉攜手合作，加強推動經濟轉型、婦女賦權等計畫，為雙邊人民創造更多福祉。

蔡總統也特別感謝瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）領導的瓜國政府始終堅定地支持台灣，月初當台灣面對中國在台海周邊的軍事威脅時，瓜地馬拉第一時間就發表聲明，呼籲各國政府共同防範任何危及和平的情況，瓜地馬拉長期在國際場合為我們仗義執言，支持台灣國際參與，這些溫暖又堅定的舉動都讓我們非常感動。

蔡總統說，上個月步卡羅外長也陪同賈麥岱總統前往烏克蘭前線，以具體行動展現對和平的堅持，此時此刻面對全球威權主義的擴張，我們在民主陣線的盟友應該為了維護區域和平穩定、守護自由民主共同持續合作；未來也期待台灣跟瓜地馬拉在既有良好基礎下，持續讓兩國關係更深化、緊密，為兩國創造更多繁榮。

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