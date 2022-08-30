蔡英文接見訪團 瓜地馬拉外長：永遠支持台灣

蔡英文總統上午在總統府接見中美洲友邦瓜地馬拉新任外交部長步卡羅（Mario Búcaro）率領的訪團。（取自總統府直播）

2022/08/30 12:15

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統上午在總統府接見中美洲友邦瓜地馬拉新任外交部長步卡羅（Mario Búcaro）率領的訪團，蔡英文總統特別感謝瓜地馬拉月初在台灣面臨中國軍事威脅的第一時間即發表聲明仗義執言；步卡羅也表示，此時訪台是想要聲援中華民國台灣的人民與政府，瓜地馬拉將永遠支持台灣。

步卡羅表示，此行是代表瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）領導的國家、人民和政府，來表達兩國團結一致、友好之情，作為民主盟友，特別是在國際情勢如此紛擾的狀況下，瓜國跟中華民國台灣自建立外交關係以來，一直以相互尊重、友誼的堅定基礎，維繫著友好的合作關係。

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步卡羅強調，瓜地馬拉此時此刻由他率領代表團到中華民國台灣，他們想要聲援中華民國台灣的人民與政府，並堅信任何衝突當前，都有必要進行對話，「瓜地馬拉將永遠支持台灣，因為我們對和平、主權及領土完整有非常堅定的信仰。」

他說，瓜地馬拉政府堅信，人民有權利享受和平的生活，和平生活的權利是不容交換的，國家主權更是如此，瓜地馬拉共和國不僅在言語上，更用具體行動，透過合作、經貿交流、相互關係深化，來向全世界證明與台灣的友好邦誼。

步卡羅提及，誠如蔡總統所提到的，瓜地馬拉有許多深具潛力的產品可以外銷到台灣，兩國人民透過桌上的美食可以團結在一起，他也感謝台灣人民及政府提供的各項合作與協助，特別是疫情期間的協助，以及德南戈醫院的興建計畫，相信能讓瓜地馬拉居民享受更好的醫療照顧。

步卡羅表示，透過上述行動及更多合作，我們用民主、對話、休戚與共，向全世界展現，瓜地馬拉國跟台灣是理念相近的國家，也讓更多家庭能享有更好的生活，我們會繼續努力維護、深化雙邊邦誼。

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