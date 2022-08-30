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    糗了！急如廁掏「面紙」文宣品 翻面竟是這款選舉小物

    有民眾拿著台中市議員參選人陳雅惠的文宣品如廁，以為是面紙。（擷自抖音）

    有民眾拿著台中市議員參選人陳雅惠的文宣品如廁，以為是面紙。（擷自抖音）

    2022/08/30 14:12

    〔記者許國楨／台中報導〕九合一選舉年底登場，這陣子民眾都會收到諸如防疫應景的口罩、酒精拭巾，或是常見的扇子、面紙等選舉小物，但網路最近瘋傳一段影片，有民眾衝進廁所，準備使用以為是面紙的參選人文宣品如廁時，翻面才驚見竟是「菜瓜布」，「這下真的BBQ了！」拍下影片自嘲，連該名參選人看到影片也笑了。

    該段影片雖僅18秒，但「笑」果十足，片中民眾拿著上頭有台中市議員參選人陳雅惠，與其準備交棒的現任市議員邱素貞母親合照的文宣品衝進廁所，等到如廁完準備要拆開以為是面紙的內容物使用時，一翻面才驚見竟是「菜瓜布」，忍不住自嘲拍下影片還配音「拿錯包了，怎麼辦？芭比Q了！」相當逗趣。

    現任台中市南區國光里長的陳雅惠，母親邱素貞已連任4屆台中市東、南區市議員，此次交棒由陳出馬角逐，為拉近與選民距離，最近推出「環保水槽濾水網套袋」文宣小物，由於功能多樣化，不但可以濾掉菜渣，也可裝置肥皂、存放蒜頭等物，既方便又實用，讓婆媽愛不釋手，相當討喜。

    陳表示，文宣小物是提升選民印象不可或缺利器，她的文宣小物，以兼顧實用與便利性為主，選民拿了也不會隨手丟棄，除「濾網」受到家庭主婦歡迎外，菜瓜布則幫助主婦洗滌碗盤，讓家庭更整潔，包括搭配相片的口罩、面紙、原子筆、菜瓜布、扇子等多樣式物品等，也受喜愛。

    這兩天經由朋友轉知，在抖音看到這段影片，自己也覺得很有趣，很搞笑，敬佩製作者發揮巧思，將文宣品菜瓜布融入生活當中，感謝幫她打了廣告，但陳也呼籲民眾，選舉期間，拿到各式各樣文宣小物，也能眷顧一下候選人，但切記上廁所還是要看清楚是什麼東西，才不會哇哇叫喔。

    結果翻面一看竟是菜瓜布。（擷自抖音）

    結果翻面一看竟是菜瓜布。（擷自抖音）

    陳雅惠透露，菜瓜布文宣品大概製作2至3萬份，很受婆婆媽媽喜愛。（陳雅惠提供）

    陳雅惠透露，菜瓜布文宣品大概製作2至3萬份，很受婆婆媽媽喜愛。（陳雅惠提供）

    陳本人看到影片也笑了。（陳雅惠提供）

    陳本人看到影片也笑了。（陳雅惠提供）

    陳雅惠推出的選舉小物。（陳雅惠提供）

    陳雅惠推出的選舉小物。（陳雅惠提供）

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