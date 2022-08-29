柯志恩稱在高雄講話都被定位草包 李雨蓁列10言行批製造對立

柯志恩今受訪稱「高雄講任何話都被定位為草包」，台灣基進李雨蓁羅列10大言行，批「空降又壞心的草包」。（台灣基進提供）

2022/08/29 22:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人柯志恩今接受廣播電台採訪稱「高雄講任何話都被定位為草包」，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁羅列10大言行，痛批柯志恩不只是「草包」，還是「製造對立、仇恨動員、空降又壞心的草包」！

李雨蓁表示，柯志恩在前市長韓國瑜幕僚王淺秋節目上談草包真的是不智之舉，高雄人經過韓「草包」及韓粉的洗禮是絕不會隨意謾罵的，任何評論都是有證據、有數據，若非柯志恩自己的言行透露著「草」味，高雄活動這麼多，高雄人才沒空出來辯論。

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李雨蓁列出柯志恩10大草包言行，一、空降口誤「大」武營、「南部」流行音樂中心；二、天龍視角，從台北看高雄沒有不對；三、看衰在地IP、小海豹；四、聲稱反霸凌卻對韓國瑜及黨內霸凌高雄不發一語；五、早上酸治安諷警察晚上直播跳舞；六、閃避夏立言赴中立場表態，卻袒護中國軍演辯無法控制；七、稱與媽祖同日生，結果差3天；八、宣稱自己講完「全齡式」市府才跟上；九、要「天空乾淨一點」但任「追蹤器造謠者」陳麗娜為發言人；十、護航侯友宜恩恩案批媒體雙標，拿高雄傷痛做選舉操弄。

李雨蓁認為，從今天柯志恩的專訪可以知道她的參選初心，當聊到藍白合時，柯志恩說「大家集體罵陳其邁就對了，這點倒可以合」，柯志恩打從一開始就是以罵陳其邁、罵高雄為她最初參選的目標，那與當年的韓草包有何不同？在她看來，柯志恩不只是草包而已，還是顆「製造對立、仇恨動員、空降又壞心的草包！」

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