馬斯克再度夢碎！SpaceX星艦發射後失控爆炸 第8次試射又失敗

2025/03/07 12:08

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕SpaceX新一代太空飛行器「星艦」(Starship)於美國東部時間昨(6)日下午6時30分,從德克薩斯州布朗斯維爾(Brownsville)附近的Starbase發射場升空,此次為星艦的第8次試飛。然而,發射僅約9分鐘後,星艦開始失控旋轉,最終在高空爆炸解體,成為SpaceX第2次在發射後短時間內失去這艘太空船。

綜合外媒報導,SpaceX在社交媒體平台X上發布聲明,表示飛行器「經歷了快速且非計劃性的解體」。據悉,星艦在飛行過程中發生多台引擎熄火,最終任務控制中心與太空船失去聯繫,導致任務提前終止。

請繼續往下閱讀...

儘管星艦未能成功完成飛行,搭載33具猛禽引擎的超重型助推器(Super Heavy booster)卻成功返航。這是SpaceX第3次成功回收這款助推器,其在發射塔巨大機械手臂的引導下,以超音速減速並安全降落。

本次任務原定進行星艦的首次貨物部署及多次重返實驗,為SpaceX最終將上層級回收並帶回發射場進行「空中捕獲」鋪路。然而,任務未能如預期完成,爆炸後的火箭碎片劃過邁阿密及大西洋上空,土克斯及開科斯群島(Turks and Caicos Islands)與巴哈馬群島(Bahamas)的拉吉德島(Ragged Island)皆通報目擊爆炸事件。殘骸還導致奧蘭多、棕櫚灘、邁阿密及勞德代爾堡的航班短暫受影響,美國聯邦航空管理局(FAA)事後表示航班已恢復正常運行。

FAA已下令SpaceX對事故展開調查。SpaceX方面則強調,星艦此次發射已進行多項技術升級,包括重新設計的前襟翼、推進劑容量提升25%,以及全面檢修的航空電子系統。

作為SpaceX實現長期星際飛行願景的關鍵技術,星艦最終目標是成為完全可重複使用的太空船,未來將能搭載多達100人執行月球及火星遠征任務。然而,連續2次發射失敗,也為這場太空探索夢想增添不確定性。

#SpaceX #Starship major explosion here in the Ragged Islands Bahamas. Taking cover. pic.twitter.com/O9Aj3grnZR

Imagine not knowing about SpaceX and seeing this Starship explosion. Must be terrifying for a lot of people.



pic.twitter.com/tKu4C6jzTC