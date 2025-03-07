馬斯克再度夢碎！SpaceX星艦發射後失控爆炸 第8次試射又失敗

SpaceX新一代太空飛行器「星艦」於美國東部時間昨（6）日下午6時30分，從德克薩斯州布朗斯維爾附近的Starbase發射場升空。（美聯社）

2025/03/07 12:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕SpaceX新一代太空飛行器「星艦」（Starship）於美國東部時間昨（6）日下午6時30分，從德克薩斯州布朗斯維爾（Brownsville）附近的Starbase發射場升空，此次為星艦的第8次試飛。然而，發射僅約9分鐘後，星艦開始失控旋轉，最終在高空爆炸解體，成為SpaceX第2次在發射後短時間內失去這艘太空船。

綜合外媒報導，SpaceX在社交媒體平台X上發布聲明，表示飛行器「經歷了快速且非計劃性的解體」。據悉，星艦在飛行過程中發生多台引擎熄火，最終任務控制中心與太空船失去聯繫，導致任務提前終止。

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儘管星艦未能成功完成飛行，搭載33具猛禽引擎的超重型助推器（Super Heavy booster）卻成功返航。這是SpaceX第3次成功回收這款助推器，其在發射塔巨大機械手臂的引導下，以超音速減速並安全降落。

本次任務原定進行星艦的首次貨物部署及多次重返實驗，為SpaceX最終將上層級回收並帶回發射場進行「空中捕獲」鋪路。然而，任務未能如預期完成，爆炸後的火箭碎片劃過邁阿密及大西洋上空，土克斯及開科斯群島（Turks and Caicos Islands）與巴哈馬群島（Bahamas）的拉吉德島（Ragged Island）皆通報目擊爆炸事件。殘骸還導致奧蘭多、棕櫚灘、邁阿密及勞德代爾堡的航班短暫受影響，美國聯邦航空管理局（FAA）事後表示航班已恢復正常運行。

FAA已下令SpaceX對事故展開調查。SpaceX方面則強調，星艦此次發射已進行多項技術升級，包括重新設計的前襟翼、推進劑容量提升25%，以及全面檢修的航空電子系統。

作為SpaceX實現長期星際飛行願景的關鍵技術，星艦最終目標是成為完全可重複使用的太空船，未來將能搭載多達100人執行月球及火星遠征任務。然而，連續2次發射失敗，也為這場太空探索夢想增添不確定性。

Imagine not knowing about SpaceX and seeing this Starship explosion. Must be terrifying for a lot of people.



pic.twitter.com/tKu4C6jzTC — Joe （@MundusInsanus） March 6, 2025

發射僅約9分鐘後，星艦開始失控旋轉，最終在高空爆炸解體，成為SpaceX第2次在發射後短時間內失去這艘太空船。（圖翻攝自X/@GeneDoctorB）

發射僅約9分鐘後，星艦開始失控旋轉，最終在高空爆炸解體，成為SpaceX第2次在發射後短時間內失去這艘太空船。（圖翻攝自X/@MundusInsanus）

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