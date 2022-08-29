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    台灣將邁入抗疫1000天 蔡英文︰向防疫英雄致敬音樂會9/4登場

    抗疫1000天，蔡英文總統今晚透過臉書預告，向防疫英雄致敬音樂會9月4日登場。（取自臉書）

    抗疫1000天，蔡英文總統今晚透過臉書預告，向防疫英雄致敬音樂會9月4日登場。（取自臉書）

    2022/08/29 21:18

    〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣將邁入對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的抗疫1000天，蔡英文總統今晚透過臉書預告，向防疫英雄致敬音樂會9月4日登場！

    蔡英文說，台灣社會最近逐漸恢復正常生活，國內旅遊旺盛。我們也看到，許多民眾利用暑假出遊，讓台灣的經濟復甦回溫。本週末，如果大家沒有出門，她想邀請大家，一起加入這場音樂會，感謝一起走過的1000天裡，為我們付出的防疫英雄。

    她說，到今年10月，台灣對抗疫情將邁入1000天，相信大家跟她一樣，沒有忘記這一路以來，數不清的防疫英雄對台灣的付出與辛勞。這場「OUR HEROES」音樂會，由民間企業及團體串連發起，邀請Dwagie大支、董事長樂團等歌手表演，共同向「防疫國家隊」，表達敬意和感謝。

    蔡英文說，2020年1月20日，「中央流行疫情指揮中心」成立以來，幾乎全年無休舉行記者會，向國人報告疫情、說明防疫政策、提供防疫指引，跟國人一起努力克服一次又一次的疫情挑戰。不分政府民間，每一位參與防疫的夥伴，都是「防疫國家隊」的成員，都是抗疫的關鍵力量。我要向每一位防疫夥伴，致上最深的感謝。

    蔡總統強調，疫情還沒結束，我們的防疫夥伴也都在第一線堅守崗位，我們也想藉由這一場音樂會，為我們的防疫夥伴們打氣，共同做他們最堅定的後盾。

    「2022 OUR HEROES 音樂會」將在9月4日（星期日）晚上7時開始，播放平台包括文總Facebook、文總YouTube、Yahoo TV等。

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