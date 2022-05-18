蔡英文︰民進黨設「關懷中心」 盼「公私協力」照顧勞工

蔡英文今於民進黨中常會中表示，黨部已規劃建構「關懷中心」的機制，協助民眾即時得到完整的防疫資訊和醫療指引，並呼籲政府機關、公營事業、私部門透過「公私協力」，一起照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工朋友。（資料照）

2022/05/18 18:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對輕症、無症狀的染疫者生活及醫療協助，民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨中常會中表示，黨部已規劃建構「關懷中心」的機制，協助民眾即時得到完整的防疫資訊和醫療指引，並呼籲政府機關、公營事業、私部門透過「公私協力」，一起照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工朋友。

民進黨中常會今邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉以「洞悉COVID-19 疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」為題報告。何美鄉表示，今天8萬多的確診數是正常現象，既然沒辦法不讓Omicron感染，那施打疫苗後再加上感染的「綜合免疫力」就是最好免疫，「沒有鼓勵去感染，但是告訴大家，把疫苗打滿，讓自己健康就不要害怕」，預估7月病毒會開始穩定下降。

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何美鄉以先進國家的案例指出，只要施打過疫苗，輕症無症狀比例較多，建議民眾務必要接種疫苗。由於施打疫苗加上自然感染可以有較高、較持久的抗體，但是沒有打疫苗的長輩不適用。希望大家可以保持健康正常生活模式，不要不敢出門、吃飯，反而讓商家倒閉。

何美鄉表示，國外從2020年初疫情發生以來，經歷自然感染和疫苗的施打，從致死率來看，是越來越低，再次提醒民眾疫苗要打好、打滿，保護自己也保護家人，特別是年長跟幼兒族群。並建議各縣市政府各縣市以符合地區文化的方式，鼓催施打疫苗，並且對安全顧慮部分，加速闢謠。

何美鄉建議，每個縣市政府做好自己的事情，把醫療量、病床數都顧好，如果知道自己醫療量能不足，就早早要求幫忙。針對特殊病人，建立有效分流孕婦、兒童至專責單位的機制。

蔡英文會中表示，從國外的發展經驗來看，台灣正處於最後的關鍵時刻，確診人數逐漸進入高峰，後續趨緩，逐步回歸疫情前的正常生活。

蔡英文表示，隨著疫情變化，大家不免緊張，但是，穩定醫療量能，集中醫療資源，來照顧中重症和高風險患者，是防疫工作的關鍵。政府會持續密切掌握疫情的發展，確保國內防疫量能穩健運作。希望中央、地方和各縣市政府大家共同合作，落實防疫。

蔡英文提及，疫情這階段的特殊性，很多輕症、無症狀的染疫者，在生活上、尋求醫療協助上，確實有需要幫忙。黨部也已規劃，由各級黨公職幹部、各級黨部系統，建構「關懷中心」的機制，透過黨的組織、服務系統，結合各地區的基層醫療和服務單位，協助黨工、黨員、需要幫忙的民眾，能夠即時得到完整的防疫資訊和醫療指引。

蔡英文說，她也希望未來從政府機關到公營事業，甚至可以鼓勵私部門的雇主大家一起來做，甚至透過「公私協力」的方式，一起照顧無固定雇主、小型公司行號的勞工朋友。希望這些由各機關和企業建置的關懷中心，能夠建立良好的體系，提供更完整的個人防疫指引、資訊，以及協助。希望社會可以動起來，讓染疫者得到最佳的關心跟協助。

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