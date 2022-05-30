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    強化兒童防疫量能 蔡英文：輝瑞兒童疫苗已到貨110.88萬劑

    蔡英文總統今日透過臉書表示，家長都很擔心家裡的小孩有感染武漢肺炎，為了和家長共同守護孩子的健康，將持續透過措施，強化兒童防疫量能。（圖擷取自蔡英文臉書）

    蔡英文總統今日透過臉書表示，家長都很擔心家裡的小孩有感染武漢肺炎，為了和家長共同守護孩子的健康，將持續透過措施，強化兒童防疫量能。（圖擷取自蔡英文臉書）

    2022/05/30 19:17

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日透過臉書表示，家長都很擔心家裡的小孩有感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），為了和家長共同守護孩子的健康，將持續透過措施，強化兒童防疫量能。

    蔡英文說，今天輝瑞兒童疫苗已經到貨33.12萬劑，累積到目前為止，一共有110.88萬劑。目前，台灣5-11歲的小朋友有99萬符合接種對象，所以疫苗數量相當充足。

    她說，為加快兒童接種的速度，指揮中心也即將協助地方政府，設置大型的兒童接種站。我們會視接種情形，額外增加疫苗配送，希望盡快讓更多小朋友都能得到疫苗的保護。

    蔡英文說，至於0-6歲的小小孩，目前還沒有疫苗可以施打，也更需要格外的關注和照顧，所以從6/1開始，0-6歲兒童可以免費領每人5劑的實名制快篩試劑。因為快篩試劑，只有2歲以上的兒童可以使用，所以假如家裡有未滿2歲的幼童，領到的快篩可供幼童家長使用。保護自己，也能同時保護家人。

    總統說，感謝所有家長共同努力，在疫情關鍵的時刻，政府會繼續強化各項防疫措施，和大家一起守護孩子的健康。

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