王惠美「老神在在」打法遭解讀輕敵 主委蕭景田說話了

民眾在社群po文王惠美在鹿港家鄉成立後援會，競選辦公室未發採訪通知，也不公布行程，選舉活動經由網友曝光，遭解讀王惠美「老神在在」尋求連任。（民眾提供）

2022/08/29 15:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕年底選舉，國民黨內評估，彰化縣尋求連任王惠美選情穩定，藍營分析「王惠美很好選」，離投開票日只剩89天，王惠美「老神在在」走自己的路，不讓對手有炒熱選情和提高網路聲量的空間，使出神秘、低調的戰術，被解讀這種打法是輕敵。

身兼王惠美競選後援會會長的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，4年前王惠美為挑戰者，現成為被挑戰者，角色不同，選戰打的方向和策略截然不同，這次主打政績牌，讓選民檢視。王惠美競選辦公室強調，王惠美當選後每天以縣政優先，努力拚縣政，著重在民生經濟、青年返鄉和老幼照護，公開行程以縣政與局處活動為主，避免失焦。

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2018年王惠美獲得37萬多票，得票率53.17％ 超過5成，尋求連任的魏明谷僅獲28萬多票，得票率39.87％，綠藍差距9萬多票，尋求連任的王惠美有執政優勢，選情相對被看好。

不願具名的政壇人士指出，民進黨提名時程太慢，黃秀芳在南彰化知名度有很大的努力空間，王惠美這4年來與員林市長游振雄等南彰化鄉鎮長一起建設地方，「南彰」跑得很勤，北彰本就是王惠美的優勢區，只要不出大錯、不跟黃秀芳正面對決，不讓對手炒熱選情。

這名政壇人士表示，王惠美就因「很好選」，活動天天滿檔，很多都不公開，最誇張的是，28日在她的家鄉鹿港鎮舉辦縣長參選人王惠美洋厝後援會成立大會，縣府以私人行程帶過，競選辦公室也未發採訪通知，視媒體為「空氣」。

政壇人士指出，從這些細節看出王惠美視選情穩如泰山，不用在鏡頭前加強曝光，穩穩固樁就好。

對此，蕭景田說，他不認為王惠美會輕敵，這次戰略推出的選舉主軸和策略不同，上次挑戰尋求連任的魏明谷，在野挑戰執政，這次是在位被挑戰，接下來的選舉戰術會主打政績牌，端出4年為彰化縣做了哪些事情，同時勾勒未來4年能為彰化縣再建設政見，交由選民檢視。

蕭景田表示，選舉登記之前，王惠美的角色是縣長，在尚未請假參選下，有些選舉活動，無法公開，執政者首重縣政推動，目前縣政擺第一順位，選舉其次，等完成選舉登記角色換成候選人，到時候重點又不一樣了。

王惠美預計8月31日登記參選，競選總部9月1日舉辦公職候選人聯合揭牌儀式。（16:54更新，新增王惠美競選辦公室回應）

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