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    花蓮議長張峻低調登記 以無黨籍參選拚連任

    國民黨花蓮縣議長張峻今天在太太陪同下低調到縣選委會登記參選，以「無黨籍」投入選戰力拚連任，露出招牌笑容，手比大拇指，象徵爭取連任、議長決心。 （記者王峻祺攝）

    國民黨花蓮縣議長張峻今天在太太陪同下低調到縣選委會登記參選，以「無黨籍」投入選戰力拚連任，露出招牌笑容，手比大拇指，象徵爭取連任、議長決心。 （記者王峻祺攝）

    2022/08/29 12:31

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣議長張峻被國民黨花蓮縣黨部以排黑條款不予提名下屆議員，經全國正副議長聯誼會聲援後，黨中央同意「報備」參選，張峻今天在太太陪同下低調到縣選委會登記參選，以「無黨籍」投入選戰力拚連任，並會繼續爭取議長寶座監督縣政。

    花蓮縣年底地方公職人員選舉今起開放登記，國民黨花蓮縣議會議長張峻在太太陪同下，2人低調現身選委會，以無黨籍投入競爭激烈的縣議員第三選區選戰，面對媒體低調不受訪，但仍露出招牌笑容，手比大拇指，象徵爭取連任、議長決心。

    另外首日上午登記參選花蓮縣議員的參選人，包括搶頭香的時代力量陳慶元及國民黨韓林梅，陳慶元將參選第三選區，韓林梅則是第一選區，均由各自大批支持者陪同到場完成登記，場面熱鬧。

    強頭香登記的陳慶元說，感謝每位力挺的志工朋友，登記參選後，團隊將開始騎行百里、堅定信心的單車掃街之旅，途經吉安、壽豐、鳳林、光復等地，用2天時間向第三選區大街小巷的民眾報告參選政見，會優先重視教育，並拓展到社福、交通及環境等議題，為花蓮鄉親發聲、為不公不義發聲。

    花蓮藍綠縣長參選人登記時間也備受縣民關注。民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，預計8月30日上午8點前往選委會登記；爭取連任的花蓮縣長徐榛蔚因近日公務繁忙，幕僚透露登記日待確定後會盡速公布。

    搶頭香登記的時代力量陳慶元（第一排左5），將參選花蓮縣議員第三選區，在大批支持者陪同下完成登記。（記者王峻祺攝）

    搶頭香登記的時代力量陳慶元（第一排左5），將參選花蓮縣議員第三選區，在大批支持者陪同下完成登記。（記者王峻祺攝）

    國民黨韓林梅登記參選花蓮縣議員第一選區。（記者王峻祺攝）

    國民黨韓林梅登記參選花蓮縣議員第一選區。（記者王峻祺攝）

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