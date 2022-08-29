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    新北防災士表揚 侯友宜：未來四年增至1萬2千人

    新北市長侯友宜頒發防災社區獎狀。（記者邱書昱攝）

    新北市長侯友宜頒發防災社區獎狀。（記者邱書昱攝）

    2022/08/29 11:40

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到慈濟板橋園區，參加「新北防災社區成果分享暨績優防災士表揚大會」，並且頒發防災社區認證標章給予40個社區及80名績優防災士。他致詞時感謝並肯定付出，也強調未來四年內會讓防災社區達400處、韌性社區達100處、防災士突破1萬2千人。

    新北市消防局表示，新北市府從2009年開始推動社區防災工作，並且於2018年首創專屬的新北防災社區認證標章，目前已有181個社區取得認證，預計年底再增加33處，而新北也是全國最早推動內政部韌性社區的縣市，目前有46處取得一星認證，占全國42.6％。

    消防局說，目前新北的防災士培訓，受訓時間達15小時，且需要通過學術科測驗，迄今累積2172人取得證照，成為社區防災的重要推手。

    侯友宜說，單靠政府的力量是很有限的，所以需要大家的力量，一起把「防災」、「減災」的工作做好，儘量不要到搶災、災後復原階段，尤其現在氣候變遷造成短延時強降雨，更需要社區及企業等民間力量的協助。

    他說，更感謝所有防災社區及防災士，新北市政府未來將持續輔導更多防災社區、韌性社區，培訓更多防災士，讓防災的種子遍及新北。

    新北市長侯友宜表示，未來四年內會讓防災社區達400處、韌性社區達100處、防災士突破1萬2千人。（記者邱書昱攝）

    新北市長侯友宜表示，未來四年內會讓防災社區達400處、韌性社區達100處、防災士突破1萬2千人。（記者邱書昱攝）

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