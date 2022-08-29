鴻海投資中國紫光 經民連籲經濟部立即開罰並駁回

經濟民主連合今日於立法院召開記者會，質疑鴻海未事先取得投審會許可，「先斬後奏」投資紫光，一個半月以來，經濟部沒有任何開罰消息，難道國家公權力遇到大財團就縮回去？強力呼籲經濟部應先開罰，駁回鴻海投資紫光案。（記者陳鈺馥攝）

2022/08/29 11:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海集團旗下工業富聯日前宣布以人民幣53.8億元（約新台幣239億元）間接投資中國紫光集團，經濟民主連合今日於立法院召開記者會，質疑鴻海未事先取得投審會許可，「先斬後奏」投資紫光，一個半月以來，經濟部沒有任何開罰消息，難道國家公權力遇到大財團就縮回去？強力呼籲經濟部應先開罰，並駁回鴻海投資紫光案。

經濟民主連合研究員許冠澤指出，經濟部投審會日前對外表示，涉及IC設計等敏感項目赴中投資，投資金額達5000萬美元，依規定須事先取得投審會核准，尚未收到鴻海正式遞件，確定將會針對此案開罰。但是現在一個半月過去了，經濟部仍未開罰，再不開罰會被當作紙老虎。

請繼續往下閱讀...

針對鴻海日前對外說明，「我們所參與的紫光，不是過去你所知道的紫光，紫光發生狀況之後，包含長江存儲、武漢新芯這些半導體廠，都已經被分出去了。所以，當我們參與的紫光投資案時，這個是不含半導體廠的」；許冠澤直指，這其實是話術障眼法。

許冠澤反駁說，半導體不只是「晶圓製造廠」，而是從IC設計、IC製造到IC封裝測試，上中下游一整個產業鏈，無論是新紫光或舊紫光基本上都是「半導體廠」，也都是半導體產業鏈。

許冠澤提及，根據經濟日報報導，投審會要求了解紫光旗下投資全貌，補件的資料就有上百家公司。2020年「今周刊」曾經調查紫光集團旗下事業五大版圖，其中三者，正是IC設計、IC製造、IC封裝測試。

他提醒，即便去除長江存儲、武漢新芯，紫光集團主要事業仍是半導體產業，紫光旗下還是有半導體廠，這些半導體上、下游紫光子公司與台灣半導體業者處於競爭關係，鴻海投資紫光等於是協助中國紅色供應鏈取代台灣廠商，只要做到二者技術相當，中國政府就可以大量政府補貼，打擊台廠的國際競爭力。

經濟民主連合智庫召集人賴中強質疑，美國管制半導體高科技技術輸往中國，美國國會日前通過「晶片法案」（CHIPS and Science Act），規定接受政府補貼的企業，10年內不可與中國或其他美國顧忌的國家，進行擴大晶片產能的「重大交易」。而鴻海投資紫光，其實就是中國對抗、突破美國半導體技術地理封鎖的棋子。

賴中強指出，以鴻海、智路及紫光的結盟為例，因為日本、印度、台灣不在美國高科技技術輸出管制範圍，美國並不禁止鴻海台灣工程師、鴻海旗下夏普福山半導體工程師、鴻海與印度Vedanta集團合資設立的晶片廠工程師等，接近學習美國半導體技術。只要等到工程師熟稔相關技術，再將這些工程師調往「智路紫光」集團服務，就可以幫中國突破美國半導體技術封鎖，在台美需要密切合作的當前時局，經濟部應駁回鴻海投資紫光案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法