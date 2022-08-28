謝國樑參加國民黨全代會 盼與黨籍議員共同揮出全壘打

國民黨基隆市長提名人謝國樑參加國民黨全代會，期盼年底與國民黨的縣市長參選人在年底選舉擊出全壘打。（圖為國民黨基隆市長提名人謝國樑提供）

2022/08/28 17:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長提名人謝國樑今天（28日）參加國民黨全國黨代表大會，與所有國民黨縣市長提名人身著藍T，共同就打擊位置揮棒，期盼年底的縣市長選舉能與台上的候選人們一同揮出「全壘打」，一起為民眾拚好日子。

謝國樑表示，國民黨全代會的標語是「為你拚好日子」，並以民生、經濟為主題，與自己提出的基隆市政三大願景「引進產業、創造就業、關懷弱勢」相同，希望年底能與所有縣市長候選人一同並肩作戰，打出好成績。

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謝國樑指出，增加就業是基隆市民重要課題，基隆每天有九萬多通勤族到雙北，甚至是桃園上班，因為基隆找不到工作，然而基隆的位置緊鄰雙北，在五堵、六堵皆有廣大且平坦的腹地，未來基隆如果能利用便捷的交通網絡與廣大的空間，絕對可以吸引企業來基隆投資設廠，創造基隆的就業市場。

謝國樑也提到，基隆在下一個階段需要不同的改變，基隆的在地就業需要大力提升，未來的市政方針將以「引進產業，創造就業，關懷弱勢」三大願景持續努力，將基隆打造成為北台灣最新的一個重點就業基地。同時，也在國民黨主席朱立倫與全體黨代表見證下，揮出代表勝利的一棒，有十足的信心贏得年底的選戰，為基隆市民拚好日子！

謝國樑最後更強調，對於年底的選戰，將會與國民黨議員們合作，展現團結，共同努力，一起打拚，一起贏回台灣頭，一起努力前行，一起改變基隆，一起讓基隆更好！

國民黨基隆市長提名人謝國樑參加國民黨全代會，期盼年底與黨籍基隆市議員在年底選舉擊出全壘打。（圖為國民黨基隆市長提名人謝國樑提供）

國民黨基隆市長提名人謝國樑參加國民黨全代會，與台中市長盧秀燕合影，期盼選局均能高票當選。（圖為國民黨基隆市長提名人謝國樑提供）

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