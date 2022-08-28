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    夏立言稱政府該感謝國民黨 林穎孟批：被中國打耳光還自我陶醉？

    夏立言指責民進黨：「蔡政府應該樂觀其成並感謝國民黨，怎麼會來打擊國民黨呢？」北市議員林穎孟在臉書發文質疑：「中國國民黨只是把臉貼上去給中國搧耳光而已，且被打完還自我陶醉很開心？」（資料照）

    夏立言指責民進黨：「蔡政府應該樂觀其成並感謝國民黨，怎麼會來打擊國民黨呢？」北市議員林穎孟在臉書發文質疑：「中國國民黨只是把臉貼上去給中國搧耳光而已，且被打完還自我陶醉很開心？」（資料照）

    2022/08/28 09:45

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席夏立言日前訪問中國，夏指責民進黨：「政府做不到的，在野黨可以做得到，蔡政府應該樂觀其成並感謝國民黨，怎麼會來打擊國民黨呢？」此言引起眾多批判，陸委會便批評夏立言「落入中共陷阱而不自知」。台北市議員林穎孟也在臉書發文質疑國民黨：「中國國民黨只是把臉貼上去給中國搧耳光而已，且被打完還自我陶醉很開心？」

    林穎孟質疑，夏立言說他向張志軍表達不滿中共軍演，但張卻回覆「軍演是打擊台獨分裂與外來干涉的正義之舉」，更要堅定九二共識反台獨，這根本不是溝通，而是被倒打一拳。林穎孟認為，中方回覆擺明就是在說「台灣不要對軍演不滿，誰叫你們讓美國議員來台、搞台獨，我大中國軍演只不過是正義的鐵拳、剛好而已」。

    林穎孟也引用魯迅《阿Q正傳》劇情，諷刺國民黨用「阿Q精神勝利法」，並強調溝通要有效的前提是必須建立在對等基礎上，而不是「你說不要使用暴力，對方說我打妳剛好」，這並不是溝通，而是霸凌。

    林穎孟指出，中國就是沒有要溝通，現在國民黨只是把臉貼上去讓中國搧耳光，而且被打完還很開心。林穎孟最後也直言：「我主張，寧做一個自由人，也不要做被奴役的畜生。美國議員或任何國家政府官員來台，本來就是台灣作為一個國家與外國自由交往的能力，不可能放棄，不可能自我閹割，更不可能接受九二共識。」

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