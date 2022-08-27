藍營護航林姿妙涉貪扯前朝 吳澤成：張冠李戴與事實不符

前宜蘭縣代理縣長吳澤成。（資料照）

2022/08/27 14:59

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪起訴，藍營宣稱韓國瑜競選總部一案，是在前代理縣長吳澤成、陳金德任內，推動修法和同意核准延長使用期限，否認林姿妙「量身訂做」修法之事，但繼陳金德昨出面說明反駁後，吳澤成也發聲明打臉，他任內提出的修法草案，未含「延長使用期限」，國民黨說法與事實不符，張冠李戴。民進黨縣長參選人江聰淵說，藍營用誤導民眾的方式，為林姿妙護航，令人深感遺憾。

檢方起訴書指出，2018年縣長選舉，林姿妙競總設立，屬於臨時性建築物，經前立委楊吉雄2度申請延長使用期限至2019年11月23日後，林姿妙女兒林羿伶找時任建設處代理處長吳朝琴到縣長官邸，指示修法「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法」，讓競總能繼續展延至2020年，作為總統立委（韓國瑜、呂國華）大選之用。

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宜蘭縣議會國民黨團先前對此指控，韓國瑜競總一案，在陳金德任內，縣府就同意核准延長使用；宜蘭縣臨時性建築物管理辦法，是在吳澤成任內啟動修訂，何來量身定做，檢方刻意張冠李戴，入人於罪。

陳金德昨批林姿妙陣營欺騙社會，移花接木，誤導民眾。陳金德說明，在他的任內，縣府建設處核准林姿妙競總使用期限到2018年11月24日，這沒什麼問題，且後續最長可展延1年；林姿妙上任後，讓競總展延到2019年11月23日，但為了提供給韓國瑜使用，想再延長到2020年大選，但已超過法定1年期限，因此要求吳朝琴推動修法，再由林姿妙主持的縣務會議予以通過，這才是問題所在。

對此，吳澤成也發聲明反駁，國民黨團說法是「張冠李戴，與事實不符」，修法延長臨時建物使用期限，與他無關，國民黨宜蘭縣議會黨團未詳查事實，張冠李戴，並以不實陳述、製作圖卡轉傳，對於枉顧事實的作法，他深表遺憾。

吳澤成說明，在他任內，宜蘭縣臨時性建築物管理辦法於2017年7月預告修正，但修法內容並未包括「延長使用期限」，而是鼓勵資源循環利用，在不影響建築物安全情況下，將設置於建築基地外之房屋銷售展示屋、接待所，於使用期限屆滿前，由建築物起造人委由專業人員檢查簽證後，重新申請許可，且該預告草案並未完成法制作業程序。

吳澤成指出，實際情形是，「延長使用期限」是2019年9月林姿妙縣長任內重新預告修正，將使用期限1年修改為最長3年、延長使用許可2次為限等規定，並於同年10月發布施行。

民進黨縣長參選人江聰淵表示，國民黨高層的領導人士，都說要尊重司法，但國民黨在宜蘭的成員，卻將這些貪贓枉法的事情，推給前朝的2位代理縣長，2位縣長也都予以否認跟反駁，為什麼要替貪污洗錢被起訴的林姿妙來護航，而且用誤導民眾的方式，深感遺憾。

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵表示，藍營用誤導民眾的方式，為林姿妙護航，令人深感遺憾。 （記者游明金攝）

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